Česká smíšená štafeta v běhu na 4x400 metrů získala na MS v Budapešti bronz

Česká smíšená štafeta v běhu na 4×400 metrů získala na mistrovství světa v Budapešti bronzovou medaili. Vyhráli Američané ve světovém rekordu 3:08,80. Čtveřice Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová proběhla cílem jako třetí v českém rekordu 3:11,98.

Americký koulař Ryan Crouser suverénně obhájil titul mistra světa. Výkonem 23,51 metru zaostal jen pět centimetrů za svým světovým rekordem. Český rekordman Tomáš Staněk nepostoupil z dopolední kvalifikace.

České čtvrtkařské kvarteto se od začátku drželo na čtvrté pozici a na posledním úseku Vondrová marně dotírala na britskou štafetu. Ale nizozemská překážkářka Femke Bolová na vedoucí pozici těsně před cílem upadla a ztratila kolík. Tím se českému kvartetu otevřela cesta k nečekanému bronzu. Navíc v čase, který znamenal vylepšení národního rekordu 3:12,34 z mistrovství Evropy družstev v Chorzówě.

Čeští běžci to nevěděli hned. V první chvíli si nevšimli, že Bolová prošla cílem bez kolíku, který jí při pádu odletěl daleko dopředu.

"Seděli jsme tam a slavili čtvrté místo, protože i to je super výsledek. A pak za námi přišla Němka a říká, že jsme třetí, že Femke nedoběhla s kolíkem. Já se ptal, jestli je to opravdu jisté, všichni říkali, že jo, tak jsme začali slavit. Pak se to objevilo na tabuli. Ono to tam svítilo hned, ale nebyli tam ti Holanďani. Říkal jsem si, že to musím být chyba systému, něco tam mají blbě. Ale ne, vyšlo to," líčil novinářům nadšený Šorm.

V sestavě pro finále zůstal, i když po rozběhu hovořil o tom, že možná přijdou "čerstvé nohy" Pavla Masláka. "Trenéři přišli s tím, že poběžíme, jak jsme běželi rozběh. Pavel byl náhrada, ale v týdnu si na to nevěřil, že tu prodá, na co má. Měl poslední týdny zdravotní problémy. Ale věřím, že bude připravený na mužskou štafetu, kde budeme obhajovat finále z loňska," uvedl Šorm.

Dvojnásobný olympijský vítěz Crouser letos vylepšil vlastní světový rekord, ale také se potýkal se zdravotními problémy a lékaři mu kvůli krevním sraženinám v lýtku rozmlouvali start v Budapešti.

Američan se s tím však skvěle vyrovnal. Hned v první sérii se představil pokusem dlouhým 22,63 m, k čemuž se nikdo ze soupeřů nedokázal ani přiblížit. V poslední sérii už jako jistý vítěz ohrozil i rekordní výkon z květnového mítinku v Los Angeles.

Ital Leonardo Fabbri ve třetí sérii vylepšil osobní maximum o 35 centimetrů a výkonem 22,34 poskočil překvapivě na druhé místo. Američan Joe Kovacs, dvojnásobný mistr světa, měl díky maďarským kořenům v hledišti hodně příznivců, a udělal jim radost v páté sérii výkonem 22,12, což mu vyneslo bronz.

Běh na 10.000 metrů ovládla Gudaf Tsegayová před dalšími Etiopankami Letesenbet Gideyovou a Ejgayehu Tayeovou. Do cílové rovinky vbíhala jako první olympijská vítězka Sifan Hassanová z Nizozemska, ale v souboji s Tsegayovou upadla a skončila bez medaile.

Do Budapešti přijela se stejným plánem jako do Tokia, kde vyhrála pětku i desítku a na 1500 m vybojovala bronz. Odpoledne uspěla v mílařském rozběhu, a když 250 metrů před cílem desítky zaútočila, zdálo se, že míří k dalšímu zlatu. Pád ale její naděje pohřbil.

První zlatou medaili na šampionátu získal už dopoledne španělský chodec Álvaro Martín. V deštivém závodu na 20 kilometrů navázal na prvenství z loňského evropského šampionátu v Mnichově.

Martín zvítězil o sedm sekund před Švédem Perseusem Karlströmem, který byl loni v Eugene třetí. Pro bronz si v maďarské metropoli došel Brazilec Caio Bonfim, japonský obhájce titulu Tošikazu Jamaniši skončil až pětadvacátý. Kvůli hrozbě bouřek odložili pořadatelé start o dvě hodiny.

Sedmibojařský trůn bude mít novou královnu, neboť Belgičanka Nafissatou Thiamová, která vícebojařkám vládla posledních sedm sezon, na šampionátu kvůli problémům s achilovkou chybí. Po prvním dnu je v čele Američanka Anna Hallová, která loni v Eugene obsadila třetí místo a letos zazářila v Götzisu, kde zůstala jen dvanáct bodů pod sedmitisícovou hranicí, což znamená páté místo v dlouhodobých tabulkách.

V Budapešti si vylepšila osobní rekord v kouli o 34 centimetrů výkonem 14,54 m a do druhého dne vstoupí 93 bodů před Britkou Katarinou Johnsonovou-Thompsonovou.

Mistryně světa z roku 2019 náskok trojice Američanek z úvodních překážek téměř smazala ve výšce výkonem 186 cm. Zato Anouk Vetterová z Nizozemska, obhajující stříbro, začala hluboko pod svými možnostmi a po 171 cm ve výšce byla až osmnáctá. Po vítězství v kouli se posunula na sedmé místo.

Mistrovství světa v atletice v Budapešti:

Finále:

Muži:

Koule: 1. Crouser (USA) 23,51, 2. Fabbri (It.) 22,34, 3. Kovacs (USA) 22,12, 4. Walsh (N.Zél.) 22,05, 5. Otterdahl (USA) 21,86, 6.Gill (N.Zél.) 21,76

20 km chůze: 1. Martín (Šp.) 1:17:32, 2. Karlström (Švéd.) 1:17:39, 3. Bonfim (Braz.) 1:17:47, 4. Dunfee (Kan.) 1:18:03, 5. Linke (Něm.) 1:18:12, 6. Partanen (Fin.) 1:18:22.

Ženy:

10.000 m: 1. Tsegayová 31:27,18, 2. Gideyová 31:28,16, 3. Tayeová (všechny Et.) 31:28,31, 4. Kimaisová (Keňa) 31:32,19, 5. Monsonová (USA) 31:32,29, 6. Ngetichová (Keňa) 31:34,83

Sedmiboj (po čtyřech disciplínách): 1. Hallová (USA) 3998 (100 m př.: 12,97 - výška: 183 - koule: 14,54 - 200 m: 23,56), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 3905 (13,50 - 186 - 13,64 - 23,48), 3. Hawkinsová 3900 (13,04 - 183 - 14,40 - 24,38). 4. Brooksová (obě USA) 3888 (12,78 - 180 - 13,45 - 23,85), 5. Weissenbergová (Něm.) 3877 (13,58 - 186 - 13,97 - 23,88), 6. Vidtsová (Bel.) 3833 (13,33 - 180 - 14,40 - 24,23).

Smíšená štafeta 4×400 m: 1. USA (Robinson, Effiongová, Boling, Holmesová) 3:08,80 - světový rekord, 2. Británie (Davey, Nielsenová, Mitcham, Johnová) 3:11,06, 3. ČR (Krsek, Petržilková, Šorm, Vondrová) 3:11,98 - český rekord, 4. Francie 3:12,99, 5. Belgie 3:13,83, 6. Irsko 3:14,13.

Kvalifikace:

Muži:

Koule: 1. Romani (Braz.) 22,37, …16. Staněk (ČR) 20,41 - nepostoupil do finále.

Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 81,18, …32. Hájek (ČR) 68,77 - nepostoupil do finále.

Ženy:

1500 m - rozběhy: 1. Chepchirchirová (Keňa) 4:00,87, …38. Mäki (ČR) 4:06,90 - nepostoupila do semifinále.

Smíšená štafeta 4×400 m - rozběhy: 1. USA 3:10,41, …6. Česko (Krsek, Petržilková, Šorm, Vondrová) 3:12,52 - postoupilo do finále.