Ať na mě klidně pořádají hony, smál se mistr Mekbib. Ženám vládla Kolářová

10. 3. 2019 21:52

Daniel Mekbib a Olga Kolářová získali domácí tituly ve squashi. Mekbib ve finále v Praze porazil Jakuba Solnického 3:1 na sety a obhájil loňské premiérové vítězství. Kolářová přehrála Evu Feřtekovou hladce 3:0 a při dvanácté finálové účasti oslavila pátý titul.

Mekbib v sobotním semifinále ve skleněném kurtu v pražské Galerii Harfa vyřadil Ondřeje Uherku, Solnický udolal osmnáctinásobného českého mistra Jana Koukala. Pětatřicetiletý král domácí scény už dnes k duelu o třetí místo nenastoupil.

"V úvodu finále bylo vidět, že soupeř chce útočit a tvořit. Tím, že měl za sebou ale těžké zápasy, tak poté trochu ztrácel síly a já měl více štěstí," zhodnotil finále Mekbib, který má na kontě dva tituly ze zahraničních turnajů PSA. "Hon na Jana Koukala už v českém squashi patrně skončil. Klidně ať se pořádají hony na mě, když to ostatní bude motivovat," dodal.

A Solnický, pro kterého to byla druhá finálová účast, se rozhodně vyhlídek na trofej nevzdává. "Doufám, že to napotřetí vyjde a titul brzo získám," uvedl Solnický, který roce 2017 prohrál duel o titul s Koukalem.

Kolářová v semifinále v repríze loňského finále vyřadila obhájkyni titulu Annu Sermeovou, která se letos nakonec musela spokojit s bronzem. Feřteková si premiérovou účast v duelu o titul vybojovala v pětisetovém duelu s Michaelou Čepovou, další už ale zřejmě nepřidá. "V příštím roce mi končí závodní PSA licence a patrně ji neprodloužím," uvedla Feřteková.

Kolářovou jednoznačný průběh finále překvapil. "Vstupovala jsem jako favorit, ale nečekala jsem, že to na body bude tak jednoznačné. Evča dosáhla svého úžasného výkonu tím, že se dostala do finále, vůbec to neměla jednoduché, bylo znát, že má v nohách pár setů navíc," přiznala vítězka, která se dlouhodobě připravuje s Koukalem.

Mistrovství ČR ve squashi v Praze:

Muži, finále: Mekbib - Solnický 3:1 (5, -7, 2, 9), o 3. místo: Uherka - Koukal bez boje.

Ženy, finále: Kolářová - Feřteková 3:0 (4, 2, 0), o 3. místo: Sermeová - Čepová 3:0 (4, 8, 7).