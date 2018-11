Stovky kilometrů, obří převýšení, žádný spánek. Češi uspěli v nejtěžším závodě světa

před 1 hodinou

Maratonská distance, devadesátikilometrový Vasův běh nebo třeba havajský Ironman? Kdyby se vás někdo zeptal na nejtěžší závod ve světě sportu, možná byste jmenovali některý z nich - anebo nějaký podobný. Málokdo by si ale zřejmě vzpomněl na Adventure race, přestože ten by své “konkurenty” délkou - a vlastně vším - strčil do kapsy. A není se čemu divit, závody Adventure race, které v sobě snoubí běh, jízdu na kole, pádlování a další outdoorové sporty, jsou tak extrémní, že zákonitě nemůže mít takovou základnu jako běžecké lyžování či triatlon.

Přesto se na světě najdou stovky sportovců, kteří se pravidelně a dobrovolně pouští do několikadenních non-stop závodů, při kterých si sáhnou na absolutní dno fyzických i psychických sil. A Češi se mezi nimi rozhodně neztratí. Dlouhodobě patří do širší světové špičky. Na právě skončeném mistrovství světa, které hostil ostrov Réunion, čtveřice Jaroslav Krajník, Tomáš Petreček, Pavel Kurz a Tereza Rudolfová dokonce posunula historické české maximum, když po 130 hodinách tvrdého boje dorazila do cíle na čtvrtém místě. Jaroslav Krajník, Pavel Kurz, Tomáš Petreček a Tereza Rudolfová Foto: Honza Žák "Důležité je vše promyslet, naplánovat a propočítat. Jít od začátku na úplné hraně se v závodě, který zpravidla trvá přes pět dnů, nemusí vyplatit. Člověk musí odhadnout, kdy je správný čas zvolnit a kdy naopak přidat," hledá důvody skvělého umístění kapitán týmu Jaroslav Krajník, pro kterého byl letošní šampionát již desátým v řadě. Jedním z rozhodujících faktorů v Adventure race je orientační schopnost. Čtyřčlenné týmy lokaci kontrolních bodů a skladbu disciplín zjistí až těsně před startem a cestu mezi nimi si musí najít samy. Hlavní zásluhu na tom, že se českému kvartetu podařilo trasu letošního šampionátu absolvovat bez velkého bloudění, má navigátor Pavel Kurz. "Celých pět dní se ve střehu, navíc s minimem spánku, udržet nejde. Jde si ale vybrat kritická místa či etapy, kde se soustředíte naplno. Zbytek trasy může hlava trochu vypustit. Během závodu nastávají i chvíle, kdy kvůli usínání nejsem schopný navigovat vůbec, to přebírají mapu ostatní," vysvětluje Kurz. Profil závodu Foto: Facebooková stránka ARWC 2018 - En Vivo Stálicí naší reprezentační čtveřice je extrémní sportovec a horolezec Tomáš Petreček. Ten se přitom teprve nedávno vrátil z expedice na Nanga Parbat, kterou sledoval webový speciál Aktuálně.cz. "První trek byl brutální, přes 110 kilometrů s převýšením 7500 metrů a navíc v hrozném horku. Tam jsem si vybral trochu krizi. Naštěstí jsme se nenechali strhnout tempem ostatních a zvolili krátkou pauzu na odpočinek. Po ní už se šlo lépe. Ukázalo se, že to bylo velice správné rozhodnutí. Čtvrté místo je super, jsem šťastný." Asi nejzásadnějším pravidlem v Adventure race je to, že v týmu musí být zastoupena obě pohlaví. V praxi to znamená, že čtveřici téměř vždy tvoří tři muži a jedna žena. "Hlavně v úvodu je dost těžké držet krok a nezničit se u toho. Naštěstí mi kluci pomáhají, táhnou mě na gumě na kole i při běhu. Když se ale musí nést kola nebo vybavení na rafty, mám stejnou zátěž jako oni. Zhruba po dvou dnech se ale síly vyrovnají a díky vytrvalosti, kterou mají holky lepší, se stává, že se karty obrátí," říká o své roli v týmu Tereza Rudolfová. Více fotografií z Mistrovství světa v Adventure race najdete v této galerii. Jaroslav Krajník, Pavel Kurz, Tomáš Petreček a Tereza Rudolfová | Foto: Honza Žák

autor: Petr Paseka