111 kilo je málo, přiznává Krpálek. Na MS bude za tintítko, ale věří si na medaili

Mistrovství světa v judu, které se koná ve dnech 19.-27. září v ázerbájdžánském Baku, se zúčastní rekordní počet deseti českých reprezentantů. Bude mezi nimi i olympijský vítěz Lukáš Krpálek, ale poprvé se na této vrcholné akci představí v těžké váze nad 100 kilogramů. "Cítím se velice dobře a budu spokojen s účastí v boji o některou z medailí,“ usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně cz.

Vyhovuje vám místo konání šampionátu?

Stoprocentně! Před třemi lety jsem v Baku na Evropských hrách vybojoval stříbro, což mě velice těšilo. Lidé tam judem doslova žijí, dokážou vytvořit báječnou atmosféru a věřím, že také organizace mistrovství bude zase na vysoké úrovni. Navíc tam mám hodně kamarádů, znají mě tam, takže k celkové spokojenosti budou potřeba jen mé kvalitní výkony.

Jak bude pro vás složité dobře zvládnout tuto vaši premiéru v těžké váze?

Ve váze nad 100 kilogramů mám za sebou už dost turnajů, na kterých jsem našel cestu i na stupně vítězů. Na žíněnce jsem zápasil s řadou soupeřů, seznámil se s jejich taktikou, ale mistrovství světa je vždy výjimečnou událostí. Je samozřejmé, že v každém zápase musím odevzdat maximum a jen tak mohu dosáhnout svého vytčeného cíle. Zisk jakékoliv medaile by pro mě byl obrovský úspěch.

Kteří více než stokiloví judisté budou patřit mezi kandidáty na přední umístění?

Olympijský vítěz z Ria a dlouhá léta stále suverénní král v této váze Francouz Riner zřejmě do Baku nepřijede. Jsou tu však další skvělí judisté - především Brazilec, Mongolec, Gruzínec a dva Japonci. Všichni jsou ozdobeni skvělými mezinárodními výsledky. A kdo ví, třeba z těch téměř padesáti "rváčů" může ještě někdo překvapit.

Byla příprava na šampionát podle vašich představ?

Optimální formu jsme se snažili získat na několika kempech. Například v Bělorusku, Maďarsku, Chorvatsku, a dokonce i v Japonsku. Příprava to byla velice náročná, nechyběla ani únava, ale pro mě je moc důležité, že jsem ji zvládl bez zdravotních problémů.

Jak jste spokojen se současnou váhou?

Vážím 111 kilogramů, což možná není úplně ideální, chtělo by to ještě trochu přibrat, ale už to neřeším. Když jsem vážil 118 kilogramů, tak jsem se cítil výborně silově, ale ozývaly se problémy s dechem. Jen je trochu kuriózní, že při společném vážení jsem mezi ostatními "těžkotonážníky" úplné tintítko. Jsou silově výborní, ale když jim začne odcházet kondice, tak se lze s nimi prát.

Nemáte obavy z aklimatizace?

Časový posun jsou pouze dvě hodiny a my jsme zvyklí na mnohem větší dálky a tím i na hýbání s ručičkami hodinek. Můj závodní den je středa 26. září, a proto do Baku odletím až koncem tohoto týdne, přibližně pět dní předem, což považuji za optimální.

A máte už program po mistrovství světa?

Až do konce roku je velice bohatý, protože už začala olympijská kvalifikace a pro účast v Tokiu je potřeba z různých turnajů nasbírat potřebné body. Bude tedy hodně záležet na tom, kam až na šampionátu, v němž se výsledky například v porovnání s Grand Prix hodnotí trojnásobným počtem, postoupím. Pokud by se mi v Baku nedařilo, tak bych musel cestovat na turnaje třeba do Mexika či Japonska. V každém případě se několika turnajů určitě zúčastním.