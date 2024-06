Osm minut? Modrič se vztekal, Chorvaté proklínají rozhodčího. A vyhlížejí krach Česka

Mohl to být příběh, který by podtrhl fantastickou kariéru chorvatské hvězdy Luky Modriče. K jeho naplnění chyběly jen vteřiny. Vteřiny, které dělily bronzový tým z MS od postupu do osmifinále mistrovství Evropy. V osmé minutě nastavení utkání s Itálií ovšem vyrovnal Mattia Zaccagni a poslal celý chorvatský národ do hlubokého šoku.

To jsou přesně ty zápasy, ve kterých promlouvají hvězdy. V 54. minutě Modrič neproměnil pokutový kop a vypadalo to, že jen potvrdil slova řady odborníků, kteří chorvatskou legendu kritizovali za její výkony na šampionátu. Neuběhla ovšem ani minuta a osmatřicetiletý kapitán prokázal svého génia. Italský gólman Gianluigi Donnarumma hned z dalšího útoku vyrazil střelu Budimira, ale před ním se zjevil Modrič a z otočky poslal Chorvaty do vedení. Záhy se ocitl v chumlu spoluhráčů - na zemi, s rukama v dlaních. Byl to jeho 26. gól v reprezentaci, rekord Rakušana Ivici Vastiče z roku 2008 překonal o 32 dní. Stal se nejstarším střelcem v historii fotbalového Eura ve věku 38 let a 289 dní. Kdyby Chorvaté postoupili, Modrič by navíc dostal parádní šanci překonat rekord Andrése Iniesty v počtu odehraných zápasů na ME (16). Fascinující epilog reprezentační kariéry záložníka Realu Madrid ovšem překryl šok z posledních vteřin zápasu. Zaccagni si zleva naběhl do pokutového území a placírkou trefil vzdálenější šibenici. Chorvaté popadali na zem, v té době už vystřídavší Modrič se s nechápavým výrazem zabořil do sedačky. Bylo vidět, jak nastavení na lavičce nervózně prožívá. Tu vehementně gestikuloval, že do konce chybí ještě pět minut, jindy zase napjatě okusoval lem svého dresu. Šťastného konce se ovšem nedočkal. Rozhodčí Danny Makkelie poskytl Italům dostatek času a ti ho využili. Na nizozemského sudího se nyní snáší chorvatský vztek - pochopitelně a je třeba říct, že i po právu. Muž, který v civilu pracuje jako policejní inspektor, byl na Italy v průběhu utkání mírnější. Neodpískal ani penaltu po evidentní ruce Frattesiho, na chybu ho musel upozornit VAR. Nakonec se rozhodl nastavit osm minut, přestože utkání postrádalo nějaké výraznější prodlevy. Související Itálie si zajistila postup v osmé minutě nastaveného času, Chorvati trnou Jen pro srovnání: sobotní duel Česka se přes ošetřování a střídání Patrika Schicka či intenzivní natahování času ze strany Gruzínců nastavoval jen o pět minut. Po závěrečném hvizdu to také sudí od Modriče pěkně schytal. Debatu plnou emocí zachytily televizní kamery. Makkelie nyní nebude v Chorvatsku populární postavou. "Rozhodčí tlačil Italy. Odpískal penaltový faul, protože neměl jinou možnost. Zápas rozhodoval tendenčně a můžu to říct s klidem, protože jsem hrál fotbal," uvedl analytik televize HRT a bývalý fotbalista Joško Jeličić. Modrič převzal cenu pro hráče zápasu, ale trofej pro něj měla trpkou příchuť. "Strašně to bolí, nedá se to popsat. Fotbal je krutý, gól jsme si nezasloužili. Fotbaloví bohové se na vás vždy neusmívají, ale my se musíme od toho odrazit," řekl majitel Zlatého míče z roku 2018, pro něhož to vzhledem k vyhlídkám jeho týmu mohl být poslední zápas na velkém turnaji. "Jestli rozhodčí zápas ovlivnil? Určitě ano. Vůbec nevím, kde vzal osm minut… Ale já to říkám už pět let, že jsme pro ně (UEFA a FIFA) malí a že bojujeme sami. Ale ať říkám cokoli, mluvím do větru a vypadám směšně. Osm minut prodloužení - proč? Faul, přerušení?" zlobil se kouč Zlatko Dalič. Druhý dechem ale dodal, že nehodlá hledat alibi u arbitrů a je si vědom, že jeho tým měl postup ve svých rukou. Jeho tým na turnaji prakticky skončil, šance na postup do osmifinále mu dává pouze příznivá shoda čtyř zápasů. Přesto se Chorvaté nevzdávají a svou naději ve fázi klinické smrti odmítají odpojit od přístrojů. Teoretická naděje počítá s tím, že v dnešních zápasech prohrají Slovinci s Anglií minimálně tříbrankovým rozdílem a zároveň Srbsko prohraje s Dánskem. Pokud chorvatské šance přežijí dění ve skupině C, upnou Modrič a spol. pozornost k české skupině: v ní musí Portugalsko zdolat Gruzii a Turecko českou reprezentaci. Pak postoupí se dvěma body ze třetího místa. "Ještě není vše ztraceno," burcují titulky chorvatských médií.