V Číně jako na rybníku. Praskal pod námi led, žasly Sáblíková se Zdráhalovou

Led v pekingské Národní krasobruslařské hale zůstává záhadou. Martina Sáblíková i Nikola Zdráhalová po sobotním závodu na tři kilometry uvedly, že pod nimi povrch praskal. Připadaly si jako na rybníku.

Peking (od našeho zpravodaje) - Od počátku tréninků v hale zvané Ice Ribbon, neboli Ledová stuha české rychlobruslařky netušily, co si o místní ledové ploše myslet.

Sáblíková ji měla za nevyzpytatelnou, podezřelé zvuky pod jejími zlatými noži ji ale stejně překvapily.

"Bylo to v pátek během tréninku. Praskalo to jako na rybníku," divila se po závodě, v němž obhájila čtvrté místo z Pchjongčchangu.

Ještě před ní tytéž netradiční zážitky barvitě líčila Zdráhalová.

"Já se v ledu úplně nevyznám, ale ten poslední trénink mě musím říct hodně překvapil. On pod námi i praskal, což se mi ještě nestalo. Nějak jsem nevěděla, co si o tom myslet," doplnila pětadvacetiletá rychlobruslařka, které se sobotní trojka vůbec nepovedla. Dojela až na osmnácté pozici.

"Nohy spíš nejely, než že by jely. Ještě větší problém je v hlavě. Nedokážu se poprat s časovým posunem, tvrá mi to trošku déle. Hledám se a nemůžu se najít," hodnotila sebekriticky a na kvalitu pekingského ledu se nevymlouvala.

I podle Sáblíkové už byl při samotném ostrém startu lepší. "Ale mění se to každým dnem. Včera byl měkký, předevčírem zase rychlý. Náročné je to v tom, že je těžké odhadnout rychlost, jakou máme jet," vysvětlovala.

Obě české olympioničky věří do dalších dnů v ustálení situace. I v to, že se budou po delší pekingské aklimatizaci cítit lépe a lépe.

"Uvidíme, dnes už jsem se cítila velmi dobře, už od rána jsem měla úplně jinou náladu. Ale uvidíme, jak to bude vypadat za pět dnů," uvedla Sáblíková v narážce na její nejsilnější disciplínu, pět kilometrů.

Svěřenkyně Petra Nováka snad setřesou i nervozitu. Ta je v úvodní disciplíně olympiády pořádně potrápila. Už při rozbruslení bylo z řeči těla obou závodnic patrné, jak moc je tréma svírá.

"Asi každý sportovec je na olympiádě extrémně nervózní. I já to tak měla. Chtěla jsem zalézt pod postel, tam bych se vešla. Chtěla jsem, aby mě Martina někam schovala," popisovala Zdráhalová pobaveně.

Velké nervy vnímala i u své zkušenější kamarádky.

"Z ní to člověk cítí nejvíc. Je na tom trošku jinak než já. Je pod náporem fanoušků, nechce je zklamat. I to je pro ni hodně těžké. Nervózní byla dost, ale poprala se s tím statečně. Čtvrté místo je skvělé. Po sezoně, kdy to neměla vůbec jednoduché," chválila Sáblíkovou.