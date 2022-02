Sáblíková se sesypala. Vypadala, že se odhlásí, prozradil trenér a slzel hrdostí

Žádné zklamání. Martina Sáblíková byla po olympijském závodě na tři kilometry šťastná za čtvrté místo. Dva dny před startem se sesypala, podle trenéra Petra Nováka to dokonce vypadalo na odhlášení z olympiády. V pekingské hale Ledová stuha ale čtyřiatřicetiletá legenda znovu dokázala, že stále patří mezi nejlepší.

Peking (od našeho zpravodaje) - Velká krize postihla Martinu Sáblíkovou dva dny před prvním pekingským kláním.

"Trošku jsem se sesypala," přiznala. "Myslela jsem si, že nemůžu skončit ani do desítky. Že po tom, co mám letos za sebou, už s těmi nejlepšími nemůžu bojovat…"

Nastoupit musela rychlá psychologická pomoc trenéra Petra Nováka.

"Vypadalo to nějak takhle," vyprávěl kouč o kritickém okamžiku a dával ruce křížem. "Vypadalo to, že se odhlásí ze závodů. Padlo to na ni," dodal.

Na jednom z posledním tréninků vypadala šestinásobná olympijská medailistka zle. Měla jet dvě kola na čas, odjela ale jen jedno. "Radši to zabalila, bylo to absolutně špatný," kroutil hlavou Novák.

V pátek se zlepšila, chtěla jít znovu na led. U trenéra ale narazila. "Řekl jsem jí, že nemá cenu si nic dokazovat, teď už nic nenatrénuješ. A ať jde až rovnou na start. Najednou se úplně změnila. A zvládla to," popisoval zkušený trenér, v očích slzy plné hrdosti a dojetí.

Zklamání z nepopulární bramborové pozice? V žádném případě.

"Jsem hrozně ráda za to, jak to dopadlo. Sama sobě jsem ukázala, že to pořád jde," usmívala se česká rychlobruslařka pod rouškou.

Po poslední jízdě největší favoritky a nové olympijské vítězky Nizozemky Irene Schoutenové s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, která ji po velkém dramatu připravila o cenný kov, okamžitě děkovala hloučku českých fanoušků z řad dalších olympioniků. A jako první přispěchala s vřelou gratulací své italské tréninkové partnerce.

"Martina znovu předvedla, že s ní nadále musí počítat. To je to, co mě hřeje. Přes všechny problémy se musely Martiny bát. Věřím, že kdyby k sobě měla ve dvojici rovnocennou soupeřku, aby se tahaly, tak by to asi cinklo," zmínil Novák přece jen jedno "kdyby".

"To je otázka, jak by to vypadalo. Blondinová se mnou jela dvě kola, pak jsem ji neviděla. Ale jsem hrozně ráda, jak to dopadlo," opakovala Sáblíková.

Věděla, že neudělala chybu. Jelo se jí nádherně. Toužila získat další "placku", už kvůli náročným fanouškům. Jejich neustálá vysoká očekávání ji sice pohánějí vpřed, ale jsou i břemenem.

"Lidi čekají, že udělám medaili. Už to tak je. Nechci je zklamat, snažím se jet pro ně, ale pro mě osobně je těžké s tím bojovat. Stejně jako s mou vnitřní nejistotou. Je strašně složité vyrovnat se s tím, když se cítíte, že na to nemáte," prozradila držitelka tří zlatých medailí z olympiád ve Vancouveru a Soči.