Zmatek cyklistek. Nizozemka mylně slavila zlato: Nevěděla jsem, že už někdo dojel

Mrtvého cyklistu našla policie dnes v příkopu mezi městem Pacov a obcí Cetoraz na Pelhřimovsku. Totožnost muže zatím policie nezná. Pravděpodobně zemřel poté, co se mu udělalo špatně. ČTK to dnes řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na místo vyjela policie po 10:30. Muž ležel v příkopu u silnice II/129. "Bohužel bez známek života. Podle prvního vyjádření lékaře to spíš vypadá, že mohl mít zdravotní indispozici. S největší pravděpodobností to nebude nehoda v klasickém slova smyslu, že by ho někdo srazil," řekla mluvčí.