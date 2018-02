Sejpalová na krátké dráze vypadla už v rozjížďce, zlato zůstává v Koreji

před 6 hodinami

Sejpalová při svém prvním a jediném olympijském startu sice neměla ve své šestičlenné skupině největší favoritky, ale mezi trojici postupujících se nevešla.

Zlato zůstane v Koreji zásluhou Čche Min-čong, která si tak vynahradila zklamání po diskvalifikaci na pětistovce.

Dvacetiletá Sejpalová se před dvěma lety na mistrovství světa v Soulu nečekaně dostala až do finále a v něm obsadila šesté místo, ale to se jí při návratu do Koreje zopakovat nepodařilo.

Korejky na pětistovce vyšly naprázdno a dobře se pro ně nevyvíjel ani dnešní závod. Sim Sok-hi, stříbrná ze Soči, k velkému zklamání diváků upadla už v rozjížďce. Dvojnásobná olympijská vítězka v této disciplíně Číňanka Čou Jang skončila v semifinále stejně jako britská mistryně světa Elise Christieová, která po kolizi spadla těsně před cílem na postupové pozici.

Čche Min-čong, světová rekordmanka a první žena letošního Světového poháru, však domácí naděje naplnila. Na pětistovce dojela druhá, ale za kolizi byla diskvalifikována. Na patnáctistovce o jejím triumfu nebylo pochyb.

Zato vítězka nejkratšího sprintu Italka Arianna Fontanaová na svou sedmou olympijskou medaili nedosáhla. Ve finále neuspěla ani Nizozemka Jorien ter Morsová, která po triumfu na kilometru na dlouhém oválu mohla být první ženou s olympijskou medailí z obou rychlobruslařských sportů, ale dojela až pátá.