Proč bychom Schützové škodili? Na Peking neměla, navíc ohrozila tým, reaguje svaz

Podle původní nominace měla běžkařka Sandra Schützová odjet na své první olympijské hry. Avšak zanedlouho byla ze seznamu vyškrtnuta a stěžovala si na mizernou komunikaci nebo křivdy, které ji v reprezentaci provázely celou kariéru. Svaz nyní na její slova reaguje a vysvětluje, proč Schützovou do Pekingu nevzal.

V pátek 14. ledna se jméno Sandry Schützové objevilo v sedmičlenné olympijské nominaci běžkařek, kterou schvaloval Český olympijský výbor (ČOV). Svaz lyžařů (SLČR), respektive jeho běžkařský úsek, se však dvou míst ze své kvóty nakonec vzdal.

Do Pekingu vyrazily Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Petra Nováková, Petra Hynčicová a Zuzana Holíková. Se Schützovou zmizela z původního seznamu i Barbora Antošová.

"Vždy jsme na místa jako národ spíš čekali a teď je odmítneme. Není to dobrý tah, vnímám to v osobní rovině. Třetí olympiáda mi nevyšla a letos je to nejvíce okaté. Do Soči a Koreji aspoň poslali někoho jiného, teď jen vrátili místa," stěžovala si Schützová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Svaz ovšem odmítá, že by v jeho tahu hrály roli jakékoliv mimosportovní záležitosti. "V první fázi nominace jsme obsadili sedm míst, ale avizovali jsme, že o pěti závodnicích jsme stoprocentně rozhodnuti, kdežto zbylá dvě místa zůstávala otevřená," vysvětluje sportovní ředitel běžeckého úseku Štěpán Kaliba.

"Rozhodli jsme se tak na základě výkonnosti a finální pětka stoprocentně splňuje výkonnost potřebnou pro účast na hrách," pokračuje. "Nejde o nic nestandardního, při loňském mistrovství světa v Oberstdorfu jsme měli k dispozici neomezený počet nominaci a využili jsme jen pět míst."

Schützová dostala v aktuální sezoně šanci v jediném závodě Světového poháru, na desítce v Davosu obsadila v prosinci až 72. místo. "Závodila jsem se zdravotními problémy. Nemyslím si, že jsem měla dostatek příležitostí, jak svaz tvrdí," konstatovala třicetiletá blondýnka.

"O tom, že je nemocná, nás tehdy rozhodně neinformovala a je potřeba si uvědomit, že svou přítomností ohrozila všechny ostatní reprezentanty a členy týmu. Přijde mi zvláštní, že o tom mluví až teď," odpovídá Kaliba.

A přestože Schützova zmínila, že v posledním závodě před nominací porazila v Rakousku krajanku Beranovou, která by měla v Pekingu vedle sprintu startovat také ve štafetě, ředitel běžeckého úseku tvrdí, že ani mimo Světový pohár neměla potřebné výsledky.

V nižším Alpen Cupu byla pětkrát v druhé desítce, dvakrát ve třetí. "Sledovali jsme ji, respektujeme ji rovněž za výkony v letním poháru na kolečkových lyžích, který vyhrála. Ale v zimní sezoně na ně nedokázala navázat, nominační kritéria na olympiádu nesplnila," shrnuje Kaliba.

Schützovou naštvala i špatná komunikace, podle vlastních slov zjišťovala u reprezentačního trenéra žen Jana France, proč jede nakonec pouze pět závodnic, ale odpověď nedostala.

"Všechny závodnice svou pozici znaly. Pokud jde o Sandru, s ní jsem byl v kontaktu přímo já, několikrát jsme si volali. Vývoj nominace i rozhodnutí o finálním složení slyšela přímo ode mě. Proto nemohla být překvapená, jak tvrdí," rozporuje Kaliba prohlášení běžkařky z Jilemnice.

Nesouhlasí ani s tím, že by Schützová dlouhodobě čelila křivdám ze strany svazu, jak uvedla na své facebookové stránce a rozebrala i ve zmíněném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Za dobu jejího působení v reprezentaci se několikrát změnil trenér, celý realizační tým či vedení běžeckého úseku. Neumím si představit, že by všichni postupně měli důvod škodit právě Sandře. To je úplný nesmysl. Nemluvě o tom, že byla celkem třikrát na MS," míní Kaliba.

"Na předchozí výstupy Sandry reagujeme naposledy, nevidíme důvod, proč vést dál tuto nesmyslnou mediální třenici," uzavírá z Pekingu. Po úvodních skiatlonech se tam český tým zítra představí v olympijském sprintu.

Schützová oznámila, že se s běžkařskou reprezentací loučí a hodlá se věnovat dálkovým běhům, takzvaným laufům. "Nejvíce mě láká ten klid a rodinnější prostředí, kde nekoluje zlá krev. Budu závodit a neřešit žádné osobní půtky kolem, které člověka strašně unavují," prohlásila.