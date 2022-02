Pešán připomněl Červenkův slavný "rozhovor". Hráče znal z televize, teď mu dal céčko

V jednu chvíli se zdálo, že v reprezentaci dohrál. Teď je Roman Červenka rovnou kapitánem Česka na olympiádě. Trenér výběru Filip Pešán svou - pro někoho možná překvapivou - volbu vysvětlil.

Červenka ví, do čeho jde. Kapitánské céčko nosil v národním týmu na mistrovství světa 2018 v Dánsku.

Tehdy se mu však nedařilo. Za celý turnaj posbíral jen dvě asistence, přestože předtím v reprezentaci roky zářil. I proto Česko neprožilo žádnou dánskou pohádku a skončilo ve čtvrtfinále. "Byla to pro mě nová zkušenost. Řekl bych, že mi to hodně svazovalo ruce. A jak se nedařilo, bylo to čím dál horší," přiznal nedávno útočník.

Od té doby z různých důvodů nereprezentoval. Až nyní na hrách v Pekingu a zase s céčkem.

I když někdy volí kapitána ze svých řad přímo hokejisté, tentokrát ho určil sám Pešán. "Roman je z našich hráčů nejzkušenější. Má nejvíc startů v národním týmu, má za sebou tři olympijské hry. Volba byla jasná," vysvětlil trenér.

"Na druhou stranu musím říct, že tým je plný kapitánů a je opravdu jedno, kdo ta písmena na dresu má. Myslím, že kluci ví, o co tady hrají. Mají takovou zkušenost a chuť, že tohle byla jen kosmetická úprava toho lídrovství," přidal Pešán. Červenkovými asistenty jsou centr David Krejčí a obránce Jakub Jeřábek.

Céčko klidně mohl nosit právě Krejčí. V Bostonu osm let dělal asistenta všeobecně opěvovaným kapitánům Zdenu Chárovi a Patrici Bergeronovi, patří k největším osobnostem olympijského turnaje.

"Já bych to céčko opravdu nepřeceňoval. Měli jsme pár kandidátů, s klukama jsme si sedli a pobavili se o tom. Pak padla volba. Kdo ten tým sleduje, ví, že Roman tam není nejhlasitějším hráčem. Byť je kapitánem týmu," pronesl Pešán.

Zajímavé je, že Červenku dosud nikdy nevedl. "Je pravda, že ho znám hlavně z televize. Viděl jsem jeho rozhovory. Třeba ten ze Staromáku, kde se sháněl po otvíráku. Tehdy byl samozřejmě ještě mladý zobák," smál se kouč.

Narážel na oslavy překvapivého mistrovského titulu z roku 2010, kdy Červenka objal komentátora České televize Jiřího Hölzela a položil mu nezvyklý dotaz. "Roman Červenka pochopitelně potřebuje další nápoje," smál se Hölzel v živém vstupu.

Tehdy bylo Červenkovi 24 let a výkonnostně přerostl českou extraligu. Nyní coby 36letý veterán dominuje v elitní švýcarské soutěži. Ve 43 zápasech nastřádal 55 bodů (16+39). Pokud se zaměříme na nejvýznamnější evropské ligy, žádný Čech není v aktuální sezoně větším postrachem obránců.

"Můj rozhovor s Romanem a dva dny strávené ve Švýcarsku mě ubezpečily v tom, že on je pravým kapitánem našeho týmu," podotkl Pešán. "Za mě je to fantastický člověk a sportovec, který se o sebe příkladně stará. Profík každým coulem. Strava, péče mimo led… Opravdu může být vzorem pro všechny mladé hráče."

Červenka přebírá céčko na olympijském dresu po Martinu Eratovi, který v Jižní Koreji, kam také nepřijely hvězdy NHL, dovedl mužstvo ke čtvrtému místu.

Předtím kapitánovali Tomáš Plekanec, Patrik Eliáš, Robert Lang, Jaromír Jágr, Vladimír Růžička a Otakar Janecký. "Je čest být kapitánem na olympiádě, na druhou stranu - my těch kapitánů máme hodně," poznamenal Červenka.