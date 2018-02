Zlatý hattrick se nekoná. Sáblíková bere z pětky stříbro, triumf slaví neznámá Nizozemka

před 5 hodinami

Martina Sáblíková na olympijských hrách v Pchjongčchangu neobhájila tituly ze Soči a Vancouveru, když v závodě na 5000 metrů skončila druhá. Olympijský hattrick jí uzmula dvaadvacetiletá Nizozemka Esmee Visserová, která si v závodě o šest sekund překonala osobní rekord. Bronz patří Natalii Voroninové z Ruska. Nizozemsko tak slaví už dvanáctou rychlobruslařskou medaili z letošní olympiády, k nimž přidala dvě medaile ze shorttracku. Sáblíková se šestou olympijskou medailí v kariéře odpoutala os legendárního Emila Zátopka, více jich má na kontě už jen Věra Čáslavská.

Pchjongčchang - Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková získala v závodě na 5000 metrů stříbro a svou celkově už šestou olympijskou medaili. Rychlejší byla jen Esmee Visserová, která tak dovršila zlatou šňůru nizozemských rychlobruslařek.

"Myslím, že vše vypovědělo moje chování po projetí cílem. Bylo to neuvěřitelné," řekla novinářům Sáblíková, která se v cíli radovala a rozdávala úsměvy na všechny strany. "Samozřejmě, že je to satisfakce za tři kilometry (čtvrté místo), ale hlavně za to, co mám všechno v sezoně za sebou," poukázala na své zdravotní problémy. "Jsem neuvěřitelně šťastná," dodala.

Sáblíková získala pro českou výpravu v Koreji čtvrtou medaili a svou vlastní sbírku tří zlatých, jedné stříbrné a jedné bronzové medaile rozšířila o druhé stříbro. Nizozemky na oválu v Kangnungu vyhrály všechny disciplíny.

"Vím, že spousta lidí si říká, že to není zlatý hattrick, že mi přáli zlato a abych vyhrála, ale po tom, co jsem všechno absolvovala, co jsem v listopadu nemohla ujet tři kola… Dnes se nemůžu rovnat s časem, co jela Esmee, ale pro mě má stříbro chuť zlata a ať si kdo chce říká, co chce," podotkla Sáblíková. Poděkovala za podporu početné skupině českých fanoušků v hale i těm, kteří jí posílali pozitivní vzkazy v průběhu posledních měsíců.

Dvaadvacetiletá studentka farmacie Visserová je vycházející rychlobruslařskou hvězdou. Její první medailí bylo zlato na letošním mistrovství Evropy v ruské Kolomně. Na trojce, kde Nizozemky kompletně ovládly stupně vítězů, se ani nevešla do nabité nominace.

Na nejdelší trati si však všechno vynahradila. Časem 6:50,23 o více než dvě sekundy překonala rekord dráhy, který loni vytvořila Sáblíková při svém už devátém vítězství na mistrovství světa na této trati.

Třicetiletá Sáblíková, která na 5000 metrů triumfovala ve Vancouveru i v Soči, nastupovala stejně jako na trojce až v poslední dvojici. Věděla tak, jaký bude potřebovat čas. V polovině trati byla jen desetinu za Visserovou, ale pak za ní přece jen začala zaostávat.

Sil měla dost, poslední kolo měla ze všech nejlepší. Nakonec byla o půl sekundy rychlejší než při svém loňském suverénním vítězství na této dráze, což se v sezoně, provázené zdravotními problémy, zdálo být nemožné. Čas byl o více než osm sekund lepší než při její jediné pětce v této sezoně ve Stavangeru. V cíli ji od zlata dělilo 1,62 sekundy.

"Před svým startem jsem věděla, co se jezdilo za časy, a věděla jsem, co jsem zde jela za čas minulý rok, 6:52. Letos jsem to prakticky zopakovala. Takže jsem doufala, že to bude na medaili stačit," uvedla Sáblíková.

Všechny další soupeřky jasně porazila, včetně Rusky Natalji Voroninové, která se za ní ve dvojici vyvezla k překvapivému bronzu. Německá veteránka Claudia Pechsteinová, která příští týden oslaví 46. narozeniny, v boji o šesté olympijské zlato viditelně přepálila začátek. V polovině trati držela krok s Visserovou, ale pak se propadla až na osmé místo s více než patnáctisekundovou ztrátou.

Rychlobruslení (Kangnung):

Ženy - 5000 m:

1. Visserová (Niz.) 6:50,23, 2. Sáblíková (ČR) 6:51,85, 3. Voroninová (OSR) 6:53,98, 4. Van der Weijdenová (Niz.) 6:54,17, 5. Blondinová 6:59,38, 6. Weidemannová (obě Kan.) 6:59,88, 7. Zujevová (Běl.) 7:04,41, 8. Pechsteinová (Něm.) 7:05,43, 9. Ošigiriová (Jap.) 7:07,71, 10. Peetersová (Belg.) 7:10,26.

