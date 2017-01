Poláci prý s Čechy připravují olympiádu v Krkonoších. Ti ale jednání popírají

před 22 minutami

Polský deník Przegląd Sportowy přinesl ve středu zajímavou zprávu. Podle ní totiž tamní olympijský výbor připravuje projekt na pořádání zimních olympijských her v roce 2030, které by se uskutečnily v Krkonoších a na pořadatelství by se podílela i Česká republika. ČOV ale o žádných jednáních v tomto ohledu neví.

Praha - Polská Sklářská Poruba a Karpacz údajně chtějí usilovat o zimní olympijské hry v roce 2030, informaci přinesl polský deník Przegląd Sportowy. Ten také tvrdí, že už probíhají jednání s ČOV o spolupořadatelství. Česká strana ale podle Zpravodajskému webu ČRo o ničem neví.

"Předsedu ČOV Jiřího Kejvala v této věci nikdo nekontaktoval. Vzhledem k tomu, že o iniciativě nemáme žádné informace, neradi bychom ji blíže komentovali," prohlásil mluvčí ČOV Marek Brodský.

Podle polského deníku, ale Češi mají být plnohodnotným partnerem a řada disciplín by se odehrávala na jejich straně Krkonoš. "U nás by se soutěže konaly ve Sklářské Porubě, Karpaczi, Jelení Hoře a v Čechách v Harrachově, Špindlerově Mlýně, Malé Úpě, Peci pod Sněžkou, Liberci a Praze," uvedl Tomasz Szanek, předseda sportovní komise na radnici v Karpaczi.

Zahajovací ceremoniál se zapálením olympijského ohně by byl ve Vratislavi, slavnostní zakončení pak v Praze.

Jenže o zapojení do projektu neví nic ani provozovatelé českých středisek, ve kterých by se měly sporty pořádat.

"Jednání vám určitě nepotvrdím. Informace v rámci společných jednání s partnerskými městy proběhla, nicméně je to informace, která neproběhla žádnou oficiální cestou. O žádných konkrétnějších nebo bližších podmínkách s námi nikdo nejednal. Ani nevím, že by se nějaká část měla odehrávat na české straně," řekl webu rozhlas.cz starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch.

Zatím je jasno o pořadatelství dvou následujících zimních olympijských her. V roce 2018 je hostí jihokorejský Pchjongčchang, o čtyři roky později budou v Pekingu. Pořadatelství pro rok 2030 se bude rozdělovat nejspíše v roce 2023.

autor: Sport | před 22 minutami