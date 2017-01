Krpálek je stejně špatný hokejista jako já, směje se "krasobruslař" Prskavec

před 43 minutami

Vodní slalomář Jiří Prskavec má za sebou velice úspěšný rok. Stal se mistrem Evropy a z olympijských her v Riu si přivezl bronzovou medaili. Mezi nejlepšími českými sportovci skončil na sedmé příčce a v anketě Českého svazu kanoistů obsadil druhé místo, hned za Josefem Dostálem. "Letos bych rád navázal na loňské úspěchy, ale hlavně na mistrovství světa mě čeká hodně tvrdý oříšek,“ zdůraznil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Pomohla vám olympijská medaile ve vaší sponzorské oblasti?

Jsem moc rád, že všichni moji obchodní partneři mně i nadále zůstávají věrni. Společnost Unica mně dokonce původní smlouvu ještě vylepšila a prodloužila se mnou spolupráci na další čtyři roky. Udělalo mi to obrovskou radost a velice si toho vážím. Vždy jsem chtěl navazovat kontakty s firmami, které zdobí sympatické vedení a mají i zajímavý výrobní program, což se mi daří.

Navázat jste spolupráci také s nějakými novými firmami?

Ano, s manažerem jsme se dohodli se třemi novými partnery, takže počet mých současných sponzorů se pohybuje kolem deseti. Mohl bych jich mít i víc, ale nikdy jsem nechtěl, aby se moje kariéra odvíjela od peněz. Chci se soustředit především na svůj sport a mít na něj i potřebný čas. Po olympiádě jsem se sice dva měsíce věnoval vylepšení svého ekonomického účtu, ale pak už dostala přednost příprava na letošní sezonu.

Lze říci, že se současnými podmínkami pro vrcholového sportovce jste spokojen?

Nemohu si na nic stěžovat. Kanoistický svaz mně umožnil vypracovat projekt přípravy doma i v zahraničí. Nevymýšlím si samozřejmě cesty do zajímavých zemí, ale po dohodě se svým tátou, který je stále mým trenérem, volíme takové akce, o jejichž nutnosti jsme přesvědčeni. Od svazu jsem pak dostal souhlas se vším, co mám ve svém tréninkovém i závodním programu, který je na profesionální úrovni. Jsem přesvědčen, že příprava bude na stejně kvalitní úrovni, jako v posledních letech.

Na co především jste se koncem minulého roku i začátkem letošního soustředil?

Mám už za sebou dva týdny ve francouzském Pau, kde se koncem září koná mistrovství světa. Další dva týdny jsem se připravoval ve Spojených arabských emirátech a po návratu domů jsem většinu prosincových dní strávil na běžkách. Koncem tohoto týdne si v současných mrazivých dnech ještě „odskočím“ znovu do SAE. A 27. ledna odletím na tradiční šestitýdenní soustředění do Austrálie.

Vraťme se ještě do Francie. Co vám napověděly dva týdny v místě konání světového šampionátu?

Trať je tam ve srovnání s českými kanály úplně jiná. Trénoval jsem tam dvakrát denně, což je na začátku přípravy dost neobvyklé. Chci se však s touto tratí dokonale seznámit a přestože ji už z předchozích let do určité míry znám,, takže nejméně ještě dvakrát se do Pau vydáme. Chci toho na ní před šampionátem najet co nejvíc, abych měl šanci poprat se o nejvyšší příčky.

Jak probíhá vaše příprava v současných českých mrazech?

Zatím samozřejmě bez vody. Většinu času trávím v posilovně, tělocvičně i v bazénu, což všechno není sice moc příjemné, ale zřejmě nutné. Plavání moc nemiluji a ani sezení u pádlovacího stroje není při koukání do zdi něco úžasného. Tato mašinka je podobná veslařskému trenažeru a před časem jsem ji dostal k Vánocům. Pro nabrání síly a dobré kondice je asi výborným pomocníkem.

Česká televize prozradila, že o minulém víkendu jste hrál s judistou Lukášem Krpálkem hokej. To byla také součást vaší přípravy na sezonu?

lukaskrpalek : Chtel jsem jezdit na lede jako Jarda Jagr, ale trosku jsem se netrefil do techniky 😂😂 @jj68jaromirjagr

To bylo jen její zpestření a uprostřed dřiny také trocha zábavy. S Lukášem jsme se sešli spíš náhodou poblíž jeho bydliště na okraji Prahy. Na blízkém rybníku jsme si šli s partou kluků zahrát hokej. Neměl jsem potřebné obutí a tak jsem použil tetiny krasobruslařské boty, které navíc byly o číslo menší. Byla to moje hokejová premiéra, držet v ruce hokejku a hrát na dvě branky jsem nikdy nezažil. Můj výkon se nezlepšil ani o něco později, kdy mně kluci přinesli správné boty.

Myslím si, že Lukáš i já jsme byli srovnatelně špatní, ale pobavili jsme se. Měl jsem štěstí, že Lukáš je můj kamarád a hráli jsme ve stejném týmu. Jinak bych určitě po jeho bodyčeku letěl hodně daleko (smích).

jiriprskavec : Dneska hokej s @lukaskrpalek 😂 Asi se budu držet pádla, ale s hokejkou je to taky sranda 👌☃❄🏒🥅 #icehockey

Zmínil jste se o tátovi. Jak si spolu v tréninkovém čase rozumíte?

V naší skupině je šest kajakářů, takže nemůže mě brát jako syna. Jsem jeden z jeho svěřenců a každého měří stejným metrem.

Které letošní závody jsou pro vás nejdůležitější?

Ten první je už začátkem června ve slovinském Tacenu a je to mistrovství Evropy. O dva týdny později se v pražské Troji uskuteční úvodní letošní závod Světového poháru. A konečně koncem září je to vrcholná akce v podobě už zmíněného světového šampionátu. Na tyto tři závody se stoprocentně soustředím.

A s jakými představami či přáním?

Jsem spokojen s lodí, cítím dobrou formu a jsem celkově v pohodě. Takže navíc na obou šampionátech jako obhájce titulů musím mít jen medailová přání. Především mistrovství světa však bude doslova přeplněné skvělými kajakáři. Platí to především na Francouze, kteří budou mít navíc velkou výhodu v domácím prostředí. Jako my v Troji...

