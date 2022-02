Poslední rána ustřelila zlato. Davidová doběhla ve vytrvalostním závodě šestá

Biatlonistka Markéta Davidová měla na dosah první českou medaili na olympijských hrách v Pekingu. Ve vytrvalostním závodě na 15 kilometrů ale pokazila poslední z dvaceti ran, připsala si minutový trest a do cíle doběhla na čtvrté příčce. Pokud by poslední terč trefila, stačil by její čas v cíli na zlato. Závod vyhrála Němka Denise Herrmannová.

Patnáctikilometrový závod vyhrála Denise Herrmannová z Německa o 9,4 sekundy před Anais Chevalierovou Bouchetovou z Francie. Bronz získala i se dvěma trestnými minutami Marte Olsbuová Röiselandová. Na vítězku, která také jednou na střelnici chybovala stejně jako druhá Francouzka, ztratila Davidová 31,9 sekundy. Lucie Charvátová byla po dvou chybách na střelnici devatenáctá, Jessica Jislová obsadila 27. místo a debutantka Tereza Voborníková skončila na 34. příčce. Davidová, která do vytrvalostního závodu vstupovala z pozice světové šampionky a čerstvé držitelky malého křišťálového glóbu za Světový pohár, přišla o možnost stát se po Ondřeji Moravcovi, Gabriele Soukalové, Jaroslavu Soukupovi, Michalu Krčmářovi a Veronice Vítkové šestou medailistkou v individuálním biatlonovém závodě na olympijských hrách. Další možnost bude mít rodačka z Jánova nad Nisou v pátečním sprintu. "Vzpomněla jsem si na Jindru Šikolu (bývalého trenéra), který říkal, že poslední ránu nedává jen blbec a zvláště, když je to dvacátá rána. Bohužel," posteskla si Davidová před kamerami České televize. "Nemyslím, že by něco před tou poslední ranou proběhlo hlavou. Podle mě byla ta střela nahoře. Moje chyba, ale ne že bych byla nervózní," doplnila. Podle trenérů mířila poslední rána daleko na jedenáctou hodinu. Davidová, která ve smíšené štafetě doplatila na nedostatečně připravené lyže, se tentokrát díky osmému nejrychlejšímu běhu držela od začátku na čelních příčkách. "Běželo se mi trochu lépe než ve štafetě, ale žádná sláva to nebyla. Musela jsem vytěsnit myšlenky z minulého závodu, ale moje psychické rozpoložení je teď nahoru dolů. Bylo těžké se připravit," doplnila. Ve chvíli, kdy Herrmannová chybovala při třetí střelbě a Chevalierová-Bouchetová při poslední, přijížděla česká závodnice na závěrečnou položku s více než minutovým náskokem. Sestřelila čtyři terče, ale poslední rána jí ulétla. "Mrzí mě to, ale myslím, že i tak jsem předvedla dobrý výkon. Holky byly lepší a uvidíme, na co to bude stačit," řekla Davidová. V cíli byla nejprve v průběžné klasifikaci čtvrtá, a přestože se před ni ještě dostaly Vanessa Voigtová z Německa a Dzinara Alimbekavová z Běloruska, skončila česká závodnice i ve třetím vytrvalostním závodě sezony v první šestce. XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu: Biatlon: Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Hermannová (Něm.) 44:12,7 (1 tr. min.), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -9,4 (1), 3. Röiselandová (Nor.) -15,3 (2), 4. Voigtová (Něm.) -16,6 (1), 5. Alimbekavová (Běl.) -31,7 (1), 6. Davidová (ČR) -31,9 (1), 7. Irwinová (USA) -1:01,4 (1), 8. Tandrevoldová (Nor.) -1:02,7 (1), 9. Rezcovová (Rus.) -1:13,1 (2), 10. Džimová (Ukr.) -1:21,7 (2), …19. Charvátová -2:33,9 (2), 27. Jislová -4:04,8 (2), 34. Voborníková (všechny ČR) -4:38,9 (2).