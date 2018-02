Měli jsme na zlato, vzpomíná Malík na olympiádu v Turíně, kde čeští hokejisté brali poslední medaili

před 5 hodinami

Čeští hokejisté čekají na olympijskou medaili dvanáct let. V Turíně ji vybojovala parta dohrávající naganské generace, a byť nebyly pocity po turnaji bůhvíjaké, s odstupem se bronz cení.

Frýdek-Místek - Byl to v roce 2006 pro českou reprezentaci zvláštní turnaj. Od silného mužstva s hráči NHL a zlatými hochy z Nagana se čekal útok na první místo. Místo toho se Češi protrápili skupinou, ale čtvrtfinále a zápas o bronz zvládli, a přivezli tak zatím poslední medaili.

Součástí týmu byl také obránce Marek Malík, toho času hráč New Yorku Rangers, dnes trenér prvoligového Frýdku-Místku. "Sem tam mi to někdo předhodí, zeptá se. Na Turín vzpomínám rád, byly to krásné momenty a moje jediná olympijská účast. Nádherné zážitky a nádherná medaile, byť jsme do Itálie odjížděli s nejvyššími ambicemi," vzpomíná Malík.

Mužstvo s Langem, Jágrem, Prospalem, Ručinským či Strakou v sestavě postoupilo ze šestičlenné skupiny až jako čtvrté. Češi zdolali v základní fázi jen Němce a Italy, naproti tomu podlehli Švýcarům, Finům i Kanadě. "Pravý důvod pomalejšího rozjezdu vám nikdo neřekne, ale můžeme o tom spekulovat," podotýká bývalý urostlý bek z Ostravy.

Jedním z problémů byl nedostatek času na aklimatizaci, vždyť český tým se v kompletním složení sešel až den před úvodním zápasem. "Kvůli rozjeté NHL jsme neměli možnost přijet dříve a dorazili jsme v uvozovkách na otočku. Ale pro většinu týmů byly podmínky stejné, i Slováci měli na turnaji dost hráčů z Ameriky," připouští Malík.

Současný výběr trenéra Jandače takový problém řešit nemusel, protože NHL své hráče do Pchjongčchangu nepustila. "My jsme tuto výhodu delšího společného pobytu neměli, i když ono se řekne výhoda… Může se stát, že přijde nějaká ponorka, něco si nesedne. Někdy je proto lepší sejít se až těsně před turnajem," přemítá majitel 756 startů v celkem pěti klubech NHL.

V Turíně si to "sedlo" v pravý čas a Češi ve čtvrtfinále přehráli Slováky 3:1. "Nevadilo, že jsme ve skupině nehráli excelentně. A i když jsme pomýšleli na zlato, musím uznat, že v semifinále jsme na Švédy neměli. V ten den byli lepší," přiznává bývalý vítkovický obránce.

Švédové nakonec ve finále porazili i Finy, na Čechy zbyl po výhře 3:0 nad Ruskem bronz. "S odstupem času je to výborný úspěch. Měli bychom to docenit a nehledat v tom další věci. Mohlo to být lepší, ale skončilo to takhle," hodnotí Malík, jenž odehrál všech osm zápasů.

Hned na startu turnaje se v 41 letech zranil Dominik Hašek, později odstoupil i Patrik Eliáš a s Jaromírem Jágrem otřásl faul Fina Jarkka Ruutua. "Nějak extra nás to neovlivnilo. Bylo znát, že nás zranění postihla na klíčových postech, ale aspoň pak vynikla síla mužstva. Další kluci dostali nové role a vzali za to perfektně," konstatuje Malík.

"Nebyl čas kvůli zraněním brečet. Semkli jsme se, o čemž bronzová medaile svědčí," dodává muž s 15 reprezentačními starty. V průběhu olympijského turnaje v Turíně prosakovaly zprávy o váznoucí komunikaci mezi trenérem Aloisem Hadamczikem a některými hráči nebo navzájem přímo v trenérském štábu. Hlavní kouč však něco takového odmítl.

A ani Malík si podobných problémů není vědom. "Abych pravdu řekl, ani nevím, co se psalo. Já osobně jsem noviny ani během hlavní sezony moc nečetl. Jestli něco bylo, nebylo, nevím. Pro mě je hlavní výsledek v podobě medaile. Já neřeším, co se někde povídá, zajímá mě jen kabina, trénink a zápas," odpovídá Malík na otázku možného mediálního tlaku.

Olympijskou atmosféru chtěl nasát víc

Pro Malíka šlo o jedinou olympiádu v kariéře a doufal, že si italské hry užije víc. "Olympiáda byla taková jinačí. My jsme bydleli v olympijské vesnici ve městě s rychlobruslaři a krasobruslaři, kdežto lyžařská část byla v horách. Lyžařské soutěže se konaly asi dvě hodiny cesty od Turína, tam jsem se nedostal," vypráví dvaačtyřicetiletý Malík.

To Josef Jandač po příletu do Koreje novinářům sdělil, že se hokejisté možná za jinými sporty vydají společně, aby si pročistili hlavu. Ale dopředu žádnou návštěvu domluvenou nemají, bude záležet na situaci.

"Trochu mě to mrzelo, chtěl jsem olympijskou atmosféru nasát víc. Ale přece jen jsem tam byl kvůli hokeji. A stihl jsem se podívat na nějaké rozbruslení," vzpomíná trenér hokejistů Frýdku-Místku, kteří budou v době olympiády v Koreji dohrávat základní část WSM Ligy.

Aktivní pasivní fanoušek u televize

Malík tak bude dění v Pchjongčchangu sledovat ve volných chvilkách. "S tím časovým posunem a vzhledem k tréninkům a zápasům to bude asi trochu složitější, ale i vedle hokeje jsou tam věci, které by mě zajímaly. U televize fandím, křičím, užívám si to," usmívá se otec sedmnáctiletého obránce Zacka Malíka a o dva roky mladšího brankáře Nicka.

A co šance českého hokejového týmu? Přiveze po Vancouveru a Soči na třetí pokus cenný kov? "Bez hráčů NHL to bude vyrovnané. Věřím, že postoupíme do semifinále a potom už se děj vůle boží. Určitě tam nejedeme bez šance," uzavírá autor slavného nájezdového zakončení.

Česká reprezentace zahájí olympijský turnaj ve čtvrtek proti Korejcům. Už v neděli od 7.30 ale sehraje přípravné utkání s Finskem.