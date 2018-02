Zbytek výpravy hokejistů odletěl do Koreje. Miniskupině velel kouč Jandač

před 6 hodinami

Poslední várka českých hokejistů v čele s koučem Jandačem odletěla na olympijské hry do Pchjongčchangu.

Praha - Sedmička hokejistů, kteří ještě v úterý večer plnili extraligové povinnosti, ale i hlavní kouč Josef Jandač odletěli za zbytkem týmu do Koreje, dějiště olympijských her. Jandač mohl cestovat s úlevou, všichni jeho svěřenci jsou i po odehrání posledního zápasu v klubových barvách v pořádku.

Z ruzyňského letiště dnes společně cestovali vítkovický gólman Patrik Bartošák, brněnský obránce Ondřej Němec a útočníci Milan Gulaš s Tomášem Mertlem z Plzně, Petr Koukal z Hradce Králové a Michal Vondrka z Chomutova. Přestože v úterý nehrál na ledě Vítkovic a raději léčil virózu, nechyběl ani kapitán olympijského týmu Martin Erat. "Jsem celkem v pohodě," ujistil Erat novináře.

Šestatřicetiletý lídr Brna míří již na čtvrtou olympiádu. Zahrál si v Turíně 2006, Vancouveru 2010 i naposledy v Soči před čtyřmi lety. "Jsem rád, že už je vše za námi a připravujeme se na to, co nás čeká. Těším se na to hrozně moc, až nasajeme přímo v dějišti tu olympijskou atmosféru," řekl Erat.

Očekával však, že každý z hráčů bude mít zpočátku potíže s aklimatizací. "Dva tři dny budeme asi nějak dospávat, ale musíme to zvládnout. Já už na tom i trochu pracoval. Jak jsem poslední dva zápasy nehrál, už jsem se snažil si vše uspořádat tak, abych byl připravený. A jak se poperu s dlouhou cestou? Dám si prášek na spaní a probudím se v Soulu," pousmál se Erat.

Kapitánské 'céčko' nepřeceňuje. "Věřím, že tým je dobře připravený. A je v něm dost kluků, kteří mají tým vést. Kabina je natolik zkušená, že to není o tom, jestli tam je nějaký kapitán, nebo ne," zdůraznil Erat.

Velmi podobné plány, jak přečkat desetihodinový let, měl i jeho klubový spoluhráč Němec. "Kouknu asi na jeden film, pak přejdu na prášek na spaní a budu se snažit vyspat, abych byl zítra po příjezdu v pohodě a připravený na trénink. Takže z toho pohledu by bylo fajn skoro celý let prospat."

Hrozbu komplikací na poslední chvíli ve spojení s úterními extraligovými zápasy mohl definitivně zažehnat Jandač. "Byl jsem trošku v napětí, protože po nominaci zbývalo ještě dost zápasů. Ale včera už jsem ani nebyl moc nervózní. Myslím, že kluci už si trochu dávali pozor. Žádná omluvenka není a já snad poprvé nemusel dělat změny," ulevil si Jandač.

Až do pondělí bude tým v Soulu, kde ho čeká v neděli i generálka proti Finsku. Hned ve čtvrtek mužstvo vyjede k prvnímu tréninku v kompletním složení. "Jen se ubytujeme na hotelu a jdeme jako celý tým na led. Máme jasno co a jak, ale poprvé to kluci uslyší až od nás a rád bych, aby to nebylo tak, že si vše někde přečtou. Máme samozřejmě i určité alternace, kdyby se cokoliv přihodilo," uvedl Jandač.