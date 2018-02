To chceš pořád bruslit doleva? smál se jí otec. Teď už je snad spokojený, doufá Zdráhalová

před 2 hodinami

Nikola Zdráhalová jako malá snila o tom, že si na olympiádě zahraje hokej. Nakonec se dočká premiéry pod pěti kruhy na rychlobruslařském oválu.

Kangnung - Nikola Zdráhalová se již sedmým rokem věnuje rychlobruslení a momentálně se v Koreji chystá na premiérový start na olympijských hrách. Přesto se ještě myšlenkami občas dostane ke svým sportovním začátkům a k hokeji. Stejně jako například Karolína Erbanová se totiž řadu let věnovala nejpopulárnějšímu českému zimnímu sportu a zejména otec ji ještě dnes občas popíchne, že byla chyba hokej opouštět. Teď už ale jen v dobrém.

"Doufám, že už je spokojený, že jsem na olympiádě. Narážky, že je rychlobruslení debilní sport, ve kterém se jezdí pořád doleva, má ale pořád. Už to ale bere s humorem," pousmála se Zdráhalová v rozhovoru pro ČTK a Právo.

Když se však v 15 letech definitivně rozhodla skončit s hokejem a naplno se začít věnovat rychlobruslení, otec moc nadšený nebyl. "Ze začátku jsme se hodně hádali. Taťka nemohl přenést, že jsem skončila se sportem, který jsem dělala odmala a navíc ho dělala celá rodina. Postupem času se to ale zlepšilo a skamarádil se i s Péťou," poukázala na otcův vztah s trenérem Petrem Novákem. "Občas ještě zkouší, jestli by mě nenadzvedl, ale nemá čím. Je to v pohodě," doplnil ji úspěšný kouč.

Zdráhalová hrála hokej od čtyř let, poté si však na olympiádě dětí a mládeže vyzkoušela i rychlobruslení a nový sport se jí zalíbil. "Ze začátku jsem kombinovala oboje, ale nešlo to. Nestíhala jsem tréninky a na soustředění to pak bylo znát," přiznala jedenadvacetiletá parťačka Martiny Sáblíkové.

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které jí podle Nováka pomohlo ke startu na olympiádě, byla změna školy. Krátce před osmnáctinami se rozhodla přejít na Střední školu gastronomickou ve Žďáru nad Sázavou, kde měla individuální plán a mohla se naplno věnovat tréninku i závodům. "Říkal jsem jí, že pokud se chce dostat na olympiádu, tak jí nemůžou dělat ve škole problémy. Že musí dvakrát nebo třikrát denně trénovat. A tam, kam chodila předtím, měla problémy s účastí na praxi," uvedl Novák.

Rozhodnout se však musela Zdráhalová sama a opět trochu proti vůli rodičů. "Smekám před ní, že to rozhodnutí udělala, i když rodiče moc nechtěli. Oznámila jim, že tam skončila a jde jinam. Že se chce dostat na olympiádu," řekl Novák.

I proto je rád, že se jeho svěřenkyně dokázala do Pchjongčchangu kvalifikovat. "Když teď Niki vidím, jak jde v olympijské vesnici, tak si to všechno promítnu v hlavě. Jak mě táta napadal a vytáčel, že kdyby hrála hokej, byla by na olympiádě. A je tady, ale ne s hokejem," pousmál se Novák.

Rychlobruslaři testovali před zahájením olympijských her závodní trať | Video: Reuters | 01:21

Sama Zdráhalová přiznala, že kolikrát nemůže uvěřit tomu, že na hry postoupila a sen si splnila. "Je to zvláštní. Celou dobu jsem si říkala, že bych se jednou na olympiádu chtěla dostat, a pak, když jsem přijela, tak to bylo: Co tady vlastně dělám? Vždyť tady spousta výborných sportovců není a já to dokázala," kroutila hlavou rodačka z Dvora Králové nad Labem. Uklidňují ji ale hovory se Sáblíkovou, která měla při olympijské premiéře v Turíně 2006 stejné pocity.

Premiérový start pod pěti kruhy čeká Zdráhalovou v sobotu, kdy se představí v závodu na 3000 metrů. Následně může startovat ještě na tratích 1000 a 1500 metrů i v závodu s hromadným startem.