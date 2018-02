Porazit Jágra? Zahřeje to u srdíčka, svátek hokeje jsme si užili, vzkázal přerovský hrdina Šlahař

před 5 hodinami

V úterý rozhodl Jakub Šlahař extraligové utkání Zlína proti Třinci a ve středu už se hlásil v Přerově, aby pomohl skolit Kladno. Povedlo se, Šlahař se proti Jágrovi zaskvěl vítězným gólem.

Přerov - Byl to hokejový svátek pro celý Přerov a přilehlé okolí. Ochozy stadionu praskaly ve švech, fanoušci se tísnili už na rozbruslení, aby zahlédli Jaromíra Jágra. Také přerovští hokejisté měli o motivaci postaráno, porazili Kladno 2:1 a přiblížili se mu v tabulce na tři body.

Speciální utkání si užil Jakub Šlahař, který se na vítězství Zubrů podílel vítězným gólem. "Jsme šťastní, byla to obrovská událost pro přerovský hokej. Od začátku jsme si užívali neskutečnou atmosféru. To, co se tady na zimáku dělo, byl pravý hokejový svátek," liboval si šestadvacetiletý útočník Přerova, který na konci druhé třetiny zvyšoval po úniku na 2:0.

Šlahař už přitom proti Jágrovi jednou hrál. "Zažil jsem to v extralize, když byla výluka v NHL, ale tam mi to moc nevyšlo," vzpomněl na porážku Zlína s Kladnem 2:5 z konce roku 2012. "Je to výjimečný pocit, každý hráč do toho dal víc než sto procent. Zahřeje nás u srdíčka, že jsme porazili takovou historickou osobnost českého hokeje," usmál se Šlahař.

Zatímco ve vzpomínaném zápase před pěti lety se nechal Šlahař hráčem s číslem 68 podle vlastních slov povodit, v přerovských barvách rozhodl o výhře střelou pod břevno. "Ocitl jsem se za bekem a snažil jsem se valit do brány. Viděl jsem skulinku, vzal jsem to na sebe a myslím, že to byl pěkný gól," pochválil se odchovanec zlínského hokeje.

V úterý hrál Šlahař za Zlín extraligové utkání na ledě Třince a šokoval soupeře dvěma brankami. V čem tkví střelecká forma? "Asi dobré hokejky," zasmál se útočník. "Za tu šanci jsem byl rád a dostal jsem hodně prostoru. Snažím se to trenérům vracet a vychází to," dodal.

Kladno pocítilo, že hraje venku

Sám Jágr ocenil důraz přerovských Zubrů, kteří se však speciálně na druhého nejproduktivnějšího hráče v historii NHL nepřipravovali. "Víme, že je silný na kotouči. Je to jeho styl hry, ukazovali jsme si nějaké situace a snažili jsme se určitých věcí vyvarovat," řekl Šlahař. Jágr se před bouřlivým publikem dostal ke dvěma střelám, z nichž jedna trefila tyč.

Vyprodáno bylo v přerovské MEO Areně vůbec poprvé v sezoně a počet diváků zcela jistě překročil hlášené tři tisíce. Fanoušci seděli nebo stáli všude, kde to bylo jen trochu možné. "Jsou naším šestým hráčem. Když hala huláká a řve, pomůže vám to. Cítí to i soupeř, pozná, že přijel ven. Snad bude tolik lidí chodit i na další zápasy," vyzval Šlahař.

Kladno prohrálo s Přerovem i počtvrté v sezoně a pět kol před koncem základní části je možné, že na Zubry narazí i v play-off. "Chtějí hrát hokej, takové mančafty nám sedí víc než tým, který přijede jen bránit," popsal útočník Hanáků. Šestý Přerov má stejný počet bodů jako Slavia a Prostějov. Třetí Rytíři mají na kontě pouze o tři body více.

Za Klimeše zaskočila proti Jágrovi tyčka

"Může to tak skončit, že na ně půjdeme. Jejich styl nám sedí, ale play-off je jiná soutěž," poznamenal brankář Lukáš Klimeš. Na začátku třetí třetiny už ho Jágr překonal, ale gólmana Zubrů zachránila tyč. "Nemůžu říct, že bych si na to sáhl. Šlo to čistě na tyčku," přiznal Klimeš, kterému vstřelil gól pouze Kubík, stejně jako v sobotu po Jágrově asistenci.

Na velký tlak Kladna potom nedošlo i kvůli vyloučení Pekra. "Nametl mi sníh do obličeje, to je vždycky nepříjemné a mělo by to být za dvě minuty. Nevím, na co si Pekr stěžoval," uvedl přerovský brankář. Zubři udrželi hru v posledních minutách v dostatečné vzdálenosti od jeho brány.

Rytíři prohráli potřetí ze čtyř zápasů a vedoucí duo WSM Ligy jim nedostižně uniká. "Udělali jsme dvě hrubé chyby, pustili jsme je do úniků sami na branku. To se venku stát nemůže, měli bychom lépe bránit. Přerov byl pořád na puku, prohráli jsme snad 70 procent soubojů. To pak nemůžeme vyhrát," hlesl kladenský trenér Pavel Patera.

V sobotu se Jágr poprvé předvede domácímu publiku v Kladně, Rytíři budou hrát od 16:00 proti Litoměřicím, Přerov čeká cesta do Benátek.