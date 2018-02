Koleno s ortézou drží. V Přerově to byl dobrý test, hráli tvrdě. My musíme přidat, burcuje Jágr

před 3 hodinami

Jaromír Jágr odehrál po návratu z NHL druhé utkání za Kladno a také na ledě Přerova si připsal bod za asistenci. Znovu připravil gól pro Adama Kubíka, ale tentokrát to stačilo jen na snížení soupeřova náskoku. Přerov porazil Rytíře před beznadějně vyprodanou halou 2:1 a přiblížil se jim v tabulce. Jágr strávil na ledě necelých 20 minut a stav zraněného kolena si pochvaloval.

Jak se lišilo utkání v Přerově od toho s Benátkami?

Hlavně soupeř byl kvalitnější. Ale i proti Benátkám jsme měli dlouho problémy, dvě třetiny to bylo vyrovnané, dokonce byly místy lepší. Na druhou stranu máme aspoň na čem pracovat. Věděl jsem, že to bude dlouhá cesta. Bude to fuška.

Jak jste se cítil na ledě osobně?

Já sám se víceméně neřeším. Snažím se pomoct týmu a dostat se do co nejlepší formy. Bylo to těžké. Přerov hrál tvrdě do těla, výborně napadal. Bylo hodně těžké se proti nim prosadit.

Jak vypadá zdravotní stav vašeho kolena?

Koleno zatím drží. Horší by bylo, kdybych hrál bez ortézy, ale s ortézou je to zatím dobré. Dneska to byl dobrý test, oni hráli hodně do těla. Kdykoli mohli, šli do těla. V tom to bylo výborný.

Povedlo se vám vnést do hry Kladna prvky, které byste tam rád viděl? Nebo je na to potřeba více času, více zápasů?

Ono je víceméně jedno, jaký máš systém, když jsi vždycky krok pozadu. Tak to dneska vypadalo. Ne že bychom byli pomalejší, ale naše reakce pomalejší byly. Musíme na tom zapracovat, a hlavně hrát víc pospolu. Přerov byl dobrý ve hře jeden na jednoho.

Ve třetí třetině jste trefil tyčku. Co té střele chybělo?

Asi dvacet centimetrů. To se stává. Záleží i na skóre, je blbé, že nás Přerov v tabulce honí. Může se stát, že kvůli tomuto zápasu přijdeme v play-off o domácí prostředí, ale to je naše chyba. Pořád to máme ve svých rukách.

Sledujete tabulku a tenčící se náskok před ostatními?

Je víceméně jedno, s kým hraješ. Důležitější je možná to domácí prostředí, že začínáš doma. Určitě máme menší hřiště, jsme na to víc zvyklí. Tady to bylo proti tomu našemu letiště. Ale bude to těžké tak, nebo tak. Bylo mi to jasné hned po prvním zápase.

Jak vám sedí silová hra, typická pro WSM Ligu?

Těžko se mi to srovnává, protože jsem extraligu nehrál šest nebo sedm let. Ale určitě to nebude o moc horší. V rychlosti a tvrdosti možná dokonce kvalitnější. V extralize jsou techničtější hráči, kteří mají zkušenosti a trpělivost. Tady je spoustu mladých kluků, kteří hrají o svůj život, dá se říct.

Kdy jste naposled zažil tak pečlivou osobní obranu?

Já bych neřekl, že to byla osobka. Hráli výborně, ale na všechny stejně. Nedali nám žádný prostor, klobouk dolů. Ale je to taky o nás, jak se příště přizpůsobíme.

Plánujete hrát i nadále celé zápasy?

Dokud budu zdravý, chci hrát co nejvíc.

Není to kvůli lidem, kteří plní stadiony?

Ne, to ne (úsměv). V prvé řadě hraju pro náš tým a pro sebe, abych se dostal do formy.

Byl jste zvyklý hrát v moderních arénách, teď jste nastoupil trochu v jiném prostředí klasického zimního stadionu.

Mám rád výzvy, a i to je pro mě výzva. Samozřejmě je rozdíl, když nastupuješ posledních 25 let v arénách za miliardu dolarů, ale bohužel se nedá nic dělat. Já jsem rád a prostě to beru jako výzvu.

Nebyla vám na chladném přerovském stadionu zima?

Samozřejmě tady byla zima, ale ta je všude (úsměv).

Vzpomínáte, že už jste v Přerově hrál při exhibici před 22 lety?

(smích) Škoda, že to dneska nebylo podobné. (Jágr hrál před 22 lety v exhibičním utkání za Přerov proti Zlínu. Přerov vyhrál 6:5.)