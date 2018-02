Kamarádi půjdou stranou. Tohle může být náš zápas, věří Kovář před hokejovou bitvou s Ruskem

před 5 hodinami

Český útočník přemýšlí, jak vyzrát na ruského brankáře. "Je tak vysoký, že i když se mu snažíte před brankou clonit a puky tečovat, stejně přes vás vidí," říká o klubovém spoluhráči.

Kangnung - V kádru české hokejové reprezentace je na olympijských hrách v Pchjongčchangu čtrnáct hráčů, kteří působí v ruské KHL, a nadcházející semifinálový zápas proti Rusku pro ně bude mít pikantní nádech. Nejzkušenějším z nich je útočník Jan Kovář, který již pátou sezonu hájí barvy Magnitogorsku a v soutěži odehrál přes 350 zápasů. Sedmadvacetiletý centr prvního českého útoku věří, že postup do finále bude v pátek slavit on a jeho krajané.

"Pro všechny z nás je souboj s Rusy speciální. Všichni před turnajem věděli, že jsou největším favoritem na zlato. Papírově mají nejsilnější kádr, o tom se vůbec nemá cenu dohadovat," řekl Kovář, který odešel do Metallurgu v roce 2013 z Plzně.

"Je pravda, že se znám snad s devadesáti pěti procenty ruských kluků, kteří tu hrají. Na ledě už se potkáváme dlouho, odehráli jsme proti sobě spoustu těžkých zápasů. Očekávám, že teď přijde další z nich," řekl.

Kádr sborné je na olympiádě tvořen z hráčů Petrohradu a CSKA Moskva. Další kluby zastupují jen dva hráči, Kovářovi spoluhráči brankář Vasilij Košečkin a útočník Sergej Mozjakin.

"Dost často se potkáváme v olympijské vesnici, na hecování ale nedošlo. Nemám to ani v plánu, teď na to není prostor. I když jsme kluboví partneři a zároveň velcí kamarádi, to teď musí jít stranou," podotkl Kovář, který s Mozjakinem tvoří úderné duo Magnitogorsku. "Každý se chceme soustředit na sebe, abychom pro postup do finále udělali maximum. Až po zápase zase můžeme být kamarádi," řekl.

Košečkin je momentálně ruskou brankářskou jedničkou a měl by nastoupit i v pátek. Kovář ale žádný speciální recept na jeho překonání nemá. "Je to výborný brankář. Když má svůj den, góly se mu dávají jen hodně těžko. Je tak vysoký, že i když se mu snažíte před brankou clonit a puky tečovat, tak přes vás stejně vidí. Musíme doufat, že si vybere slabší chvilku," uvedl.

Český tým prohrál s Ruskem posledních šest vzájemných zápasů, Kovář ale věří, že teď nadešel ideální čas sérii nezdarů ukončit. "Play off na čtyři vítězné zápasy bychom s nimi asi nevyhráli, ale v jednom utkání uspět můžeme. Jenom doufám, že to přijde právě teď," dodal Kovář.