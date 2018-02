Hokej zastaví i výuku. Na některých školách budou moci žáci sledovat semifinále s Ruskem

před 6 hodinami

Ve škole v Edenu vzpomínají, jak prožívali Nagano, v Třebíči budou fandit absolventovi Martinu Eratovi, kapitánovi týmu.

Praha - Hokej zase po letech ovlivňuje život v Česku. Semifinále olympijských her, ve kterém se čeští hokejisté utkají s Ruskem, budou v pátek dopoledne v televizi sledovat i žáci v některých školách.

Slíbeno to už mají například v Základní škole Eden v Praze-Vršovicích, která spolupracuje s fotbalovým a hokejovým klubem Slavia. Boj o postup do finále si nenechají ujít ani starší žáci ZŠ T.G.Masaryka z Třebíče, kam chodili do školy kapitán reprezentace Martin Erat nebo obránce Ondřej Němec.

Na škole v pražském Edenu se děti a učitelé dívali na hokejové semifinále olympiády už před 20 lety, kdy Češi v Naganu vyřadili Kanadu. "To bylo tenkrát nezapomenutelné. Kéž by teď dopadlo stejně," uvedla ředitelka školy Jana Churáčková. Češi tehdy v turnaji zvítězili, když ve finále porazili Rusko.

"Já tenkrát měla ve třídě malého (Vladimíra) Růžičku (mladšího). Byl ve třetí třídě," zavzpomínala Churáčková. Tehdejší žák školy je synem slavného hokejisty a olympijského vítěze z Nagana Vladimíra Růžičky. Sám nyní hraje za extraligový klub Piráti Chomutov.

Školáci z Edenu se podle Churáčkové o hokej hodně zajímají. "Neodpustili by nám, kdybychom se nedívali," poznamenala.

Zorganizovat sledování hokeje ve škole podle ní teď není takový problém jako před dvěma desetiletími. Tehdy totiž bylo v budově jen málo místností s televizí. Nyní má škola v každé třídě moderní projektor, který může promítat živé vysílání přímo ve třídě. "Tak budeme držet palce a doufat," dodala ředitelka.

Základní škola T.G.Masaryka v Třebíči vzdělává asi 80 malých hokejistů. Povinnou školní docházku si v ní podle ředitele Martina Hlávky před lety plnili i dnešní reprezentanti Němec nebo Erat. "Bylo to velké dilema a zvažovali jsme to. Chceme podporovat zájem o sport, ale zajistit musíme především výuku," řekl.

Pro žáky bude hokejová náplň pátečního dopoledne překvapením. Dopředu jim učitelé nic neprozradili. "Chtěli jsme předejít rozjívenosti, která je vzhledem k blížícím se jarním prázdninám už tak dost velká," dodal.

O přímý přenos semifinále naopak asi přijdou studenti Sportovního gymnázia v Kladně, které se podle informací ministerstva školství jako jediné v Česku zaměřuje na hokej. "Studenti mají 16 hodin sportovní přípravy v týdnu a to znamená, že by zameškali ještě další hodiny, takže to nechceme," řekl zástupce ředitele pro sportovní přípravu Jiří Kuchler.

Ve škole je podle něj posluchárna s větší televizí, kde se studenti mohou na sport dívat o přestávkách a pauzách mezi dopolední a odpolední výukou. "Není to ale tak, že bychom je uvolnili z výuky. Když má někdo pauzu, může se jít podívat, ale není to tak, že bychom organizovali nějaké hromadné fandění," vysvětlil.