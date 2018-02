Je to v háji, hlesla Kučerová. Ve čtvrtfinále ji soupeřka zavřela, v čerstvém sněhu nešlo předjíždět

před 4 hodinami

Skikrosový závod ovládly Kanaďanky, braly zlato i stříbro.

Pchjongčchang - Česká skikrosařka Nikol Kučerová vypadla ve čtvrtfinále olympijského závodu a obsadila 14. místo. Finále ovládly Kanaďanky. Zlato vyhrála stříbrná medailistka ze Soči Kelsey Serwaová, která v rozhodující jízdě porazila krajanku Brittany Phelanovou. Bronz získala úřadující vicemistryně světa Švýcarka Fanny Smithová.

Osmadvacetiletá česká reprezentantka útočila v těsné čtvrtfinálové jízdě ještě v polovině trati na druhé postupové místo, nakonec ale obsadila poslední čtvrtou příčku. Třebaže vylepšila 24. pozici ze Soči, spokojená nebyla. "Asi není špatné být na olympiádě do šestnácti, ale já chtěla být aspoň v té desítce, což nebylo nereálné. Prostě mě to štve," řekla.

Kučerová, jež v kvalifikaci zajela 13. čas, prošla z osmifinále ze druhého místa za Sandrou Näslundovou. Se švédskou úřadující mistryní světa, jež nakonec skončila ve finále čtvrtá, prohrála i ve čtvrtfinále, z prvního místa v jejich jízdě postoupila stříbrná z MS v Sierra Nevadě Smithová.

Ve čtvrtfinále jela Kučerová dlouho třetí a dotáhla se na postupující dvojici. V předposlední klopené zatáčce ale klesla na čtvrté místo. "Soupeřka jela zvenčí, zavřela mě. Potkala jsem se tam s ní špičkama, což mě zpomalilo. Nevím, jestli jsem mohla doprava, nebo ne. Štve mě to strašně. Kvůli čerstvě napadanému sněhu byla jen jedna lajna, zbytek byl zasypaný, nedalo se předjíždět a je to prostě v háji," řekla.

Osmadvacetiletá Serwaová dnešním triumfem zkompletovala svou sbírku zlatých medailí. Na X-Games ovládla skikros v roce 2016, z roku 2011 má titul mistryně světa. Pro Phelanovou, která ještě před čtyřmi lety v Soči startovala v alpském lyžování a ve slalomu obsadila 15. místo, je to první velká skikrosová medaile.

"Je to úžasné. Braly jsme první a druhé místo v Soči a je neuvěřitelné, že se nám to povedlo zopakovat. Navíc máme zlato i mezi muži díky Bradymu (Lemanovi), to je neskutečné," pochvalovala si Serwaová kanadskou dominanci ve skikrosu.

V soutěži žen ovládly Kanaďanky už třetí olympiádu za sebou. Hned v úvodní osmifinálové rozjížďce přitom skončily naděje na obhajobu zlata pro Marielle Thompsonovou. Nejrychlejší žena kvalifikace krátce po startu upadla a soutěž pro ni skončila. Krajanky ji ale dokázaly zastoupit.

Zklamaná byla po dojezdu Näslundová, která podala protest proti stylu jízdy bronzové Smithové. Jury ho ale zamítla. "S Fanny jsme tam měly nefér souboj. Já jí to oplatila, takže nejsem o nic lepší, ale ona s tím začala, když jsem ji začala předjíždět," řekla Švédka s tím, že ji soupeřka zastavila loktem.

Stejně jako závod mužů poznamenalo i soutěž žen několik pádů. V saních záchranářů opustila po delším ošetřování na trati areál jednadvacetiletá Kanaďanka India Sherretová, o jejím stavu zatím nejsou bližší informace.