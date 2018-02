Pocta dědečkovi. Sjezdařka Vonnová v dějišti olympiády rozprášila popel s jeho ostatky

před 13 hodinami

Americká sjezdařka Lindsey Vonnová uctila památku svého zesnulého dědečka. V dějišti olympiády rozprášila jeho popel.

Pchjongčchang - Vedle snahy o zisk olympijské medaile přijela americká lyžařská hvězda Lindsey Vonnová do Koreje i s cílem vzdát hold svému dědečkovi, který v listopadu zemřel. V dějišti her v Pchjongčchangu rozprášila nedaleko sjezdařských tratí část popela svého předka, který sloužil dva roky v armádním sboru inženýrů v Korejské válce na počátku padesátých let. Působil v oblasti nedaleko Čongsonu, kde se nyní konaly lyžařské olympijské závody.

"Vím, že by to pro něj hodně znamenalo, že se sem mohl vrátit," řekla Vonnová americkým médiím. Popel Dona Kildowa prý rozprášila před několika dny na skálu, na kterou byla upozorněna při loňské návštěvě Koreje.

Před olympijskými hrami se Vonnová na tiskové konferenci rozplakala, když na dědečka přišla řeč. "Moc mi chybí. Moc jsem si přála, aby se na mě mohl dívat na olympijských hrách. Ale já vím, že se dívá a že mi pomůže a že já tu pro něj vyhraju," řekla Vonnová.

V Pchjongčchangu se jí zvítězit nepodařilo, jejím nejlepším výsledkem bylo třetí místo ve sjezdu, v superobřím slalomu byla při senzačním triumfu Ester Ledecké šestá a ve svém posledním olympijském startu nedokončila slalom do kombinace, poté co předtím ovládla sjezdařskou část. "Udělala jsem vše, abych pro něj vyhrála. Ten bronz pro mě hodně znamenal a myslím, že by dědeček na mě byl pyšný," dodala Vonnová.