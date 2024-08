S vlajkou to drhlo, pak to bylo úžasné, líčila Ogrodníková. Viděla i motorkáře Cruise

Olympijské hry v Paříži skončily. Olympijský oheň, který se skrýval v lucerně, zhasl. Francouzští organizátoři předali olympijskou vlajku příštím pořadatelům. Převzala ji starostka Los Angeles Karen Bassová. V Kalifornii budou olympijské hry v roce 2028.

Českou vlajku na slavnostním zakončení pařížských her nesli zlatý kanoista Martin Fuksa a bronzová oštěpařka Nikola Ogrodníková.

"Bylo to úžasné. Odehrálo se to strašně rychle, najednou jsme byli tady na ploše. Ze začátku nám to trochu drhlo s tou vlajkou, protože jak foukal vítr, tak nám moc nepomáhal. Pak jsme to rozmávali a bylo to fajn," řekla Ogrodníková v nahrávce pro média.

Zatímco úvodní ceremoniál se konal na Seině a v jejím okolí, zakončení her bylo tradičně na stadionu. Na Stade de France přišli vlajkonoši 205 výprav, které se her zúčastnily. Mezi nimi i české duo; poprvé na závěrečném ceremoniálu byli dva čeští vlajkonoši.

Po nich následovali sportovci napříč národnostmi. Mohli přijít i neutrální sportovci z Ruska a Běloruska, kteří měli účast na zahájení od Mezinárodního olympijského výboru zakázanou. Ti ale žádnou vlajku neměli.

Součástí slavnostního zakončení byl i medailový ceremoniál ženského maratonu. Ten dnes dopoledne vyhrála Nizozemka Sifan Hassanová před Tigst Assefaovou z Etiopie a Keňankou Hellen Obiriovou.

Nejdříve si pořadatelé předali olympijskou vlajku. Losangeleskou starostku Bassovou při tom doprovodila gymnastická hvězda Simone Bilesová.

Zástavy se pak ujal slavný herec Tom Cruise, jenž se spustil na plochu Stade de France a opustil ji na motorce. Virtuálně se vlajka přesunula do USA a olympijské kruhy byly zakomponované do ikonického nápisu Hollywood.

Následovala hudební pasáž v americké režii a pak plavec Léon Marchand přinesl na stadion lucernu s olympijským ohněm, která byla vedle balonu s iluzí ohně nedaleko Louvru. Společně se šesti dalšími sportovci plamen uhasil.

Olympijské hry v Paříži trvaly celkem devatenáct soutěžních dní. Začaly ve středu 24. července před slavnostním zahájením, které se uskutečnilo na Seině o dva dny později.

Česko prožilo medailově nejchudší olympiádu v samostatné historii. Se třemi zlatými a dvěma bronzovými medailemi se umístilo na 28. příčce v medailovém hodnocení zemí.

O české zlaté medaile se postarali tenisté Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšené čtyřhře a rychlostní kanoisté Martin Fuksa a Josef Dostál. Bronzovou radostí překvapilo družstvo kordistů ve složení Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr a oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Pořadí ovládly Spojené státy americké, které prožily se ziskem 126 medailí nejbohatší hry od domácí olympiády v Los Angeles. Na první místo před Čínu se ale Američané prosmýkli až po udělení poslední sady medailí a postaraly se o to basketbalistky, které ve finále o bod zdolaly domácí Francii.

Ziskem 40. zlata vyrovnaly bilanci do té doby vedoucí Číny a USA šly díky většímu počtu ostatních kovů do čela. Ve sbírce mají i 44 stříbrných a 42 bronzových medailí.

