2. den OH: Z triatlonu jen duatlon? Voda v Seině je špinavá, obří náklady nepomohly

Triatlonisté na olympiádě v Paříži přišli kvůli zhoršené kvalitě vody po pátečním a sobotním dešti o dnešní tréninky v Seině. Pořadatelé her však věří, že závody se uskuteční podle plánu. Organizátoři do vyčištění Seiny investovali 1,4 miliardy eur (35,5 miliardy korun) a mimo jiné nechali vybudovat speciální nádrže na odpadní vody. Ani to však nepomohlo a kvalita vody v řece se po dvoudenním dešti zhoršila.

Dnešní tréninky proto byly zrušeny, ale předpověď počasí dává naději, že triatlonové závody se budou konat podle plánu. Pokud by to nešlo, mohlo by se podle pravidel soutěžit v duatlonu bez plavecké části.