Krejčíková ustála úmorný thriller se Španělkou, Nosková premiéru nezvládla

Barbora Krejčíková zvládla téměř tříhodinovou bitvu prvního kola olympijské dvouhry a porazila Španělku Saru Sorribesovou 4:6, 6:0 a 7:6. Naopak devatenáctiletá tenistka Linda Nosková do 2. kola olympijského turnaje v Paříži nepostoupila. Světová sedmadvacítka dnes prohrála při debutu pod pěti kruhy na antuce s Číňankou Wang Si-jü dvakrát 3:6. Utkání trvalo hodinu a 28 minut.

Barbora Krejčíková na OH 2024 v Paříži | Foto: Reuters

Osmadvacetiletá Krejčíková uspěla proti Sorribesové i ve třetím vzájemném utkání a podruhé letos.

Deblovou spoluhráčku Marie Bouzkové předčila v poměru vítězných míčů 37:8, nemuselo ji mrzet ani 60 nevynucených chyb.

Krejčíková, která do Paříže přicestovala v pátek po deblovém triumfu s Kateřinou Siniakovou na turnaji v Praze, přišla v prvním setu třikrát o servis. Poté, co ztratila podání v deváté hře, Sorribesová sadu doservírovala.

Česká tenistka ale rychle zareagovala. Ve druhém setu nadělila soupeřce "kanára" a ve třetí sadě se po brejku v šesté hře ujala vedení 4:2.

Náskok však nevyužila a duel rozhodla zkrácená hra. V ní Krejčíková získala od stavu 0:1 čtyři míčky po sobě a dotáhla duel k postupu.

Nasazená devítka se v dalším kole utká s Číňankou Wang Sin-jü, která vyřadila Němku Tamaru Korpatschovou.

Vítězka juniorského Roland Garros z roku 2021 Nosková prohrála s o čtyři roky starší Číňankou i druhý vzájemný zápas.

Stejně jako před třemi lety v Bělehradu neuhrála ani set. Česká tenistka doplatila na 29 nevynucených chyb či šest dvojchyb. V obou setech přišla brzy o servis a ztrátu už nedohnala.

Do akce dnes půjde také Kateřina Siniaková proti domácí Francouzce Claře Burelové, Karolína Muchová se utká s Kanaďankou Leylah Fernandezovou, Tomáš Macháč narazí na Číňana Čang Č'-čena a Jakub Menšík se utká s Alexanderem Ševčenkem z Kazachstánu.

Tenis:

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Ruud (6-Nor.) - Daniel (Jap.) 7:5, 6:1, Etcheverry (Arg.) - Seyboth Wild (Braz.) 7:6 (9:7), 6:2, Hassan (Lib.) - Eubanks (USA) 6:4, 6:2, Moutet (Fr.) - Nagal (Ind.) 6:2, 2:6, 7:5, Draper (Brit.) - Nišikori (Jap.) 6:1, 6:4, Auger-Aliassime (13-Kan.) - Giron (USA) 6:1, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (9-ČR) - Sorribesová (Šp.) 4:6, 6:0, 7:6 (7:2), Wang Si-jü (Čína) - Nosková (ČR) 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (6-Čína) - Erraniová (It.) 6:0, 6:0, Collinsová (8-USA) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 2:0 skreč, Vekičová (13-Chorv.) - Bronzettiová (It.) 6:2, 7:5, Šnajderová (15-AIN) - Cocciarettová (It.) 6:2, 7:5, Svitolinová (Ukr.) - Učidžimaová (Jap.) 6:2, 6:1, Jüan Jüe (Čína) - Alexandrovová (AIN) 7:5, 6:7 (0:7), 6:2, Sakkariová (7-Řec.) - Koviničová (Č. Hora) 6:0, 6:1, Carleová (Arg.) - Mariaová (Něm.) 6:0, 6:0, Wang Sin-jü (Čína) - Korpatschová (Něm.) 6:2, 6:1, Andreescuová (Kan.) - Tausonová (Dán.) 6:2, 6:3.