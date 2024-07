Ebden dostal od Djokoviče nemilosrdný výprask. Nechápu, proč vůbec hraje, žasl Srb

Srbský tenista Novak Djokovič se podivoval nad tím, proč jeho soupeř v prvním kole olympijského turnaje australský deblista Matthew Ebden hrál dvouhru, v níž se objevil mezi elitou po dvou letech. Trojnásobný grandslamový šampion ve čtyřhře podlehl v sobotu držiteli rekordních 24 grandslamových titulů ve dvouhře 0:6, 1:6 za 53 minut.

Do soutěže Ebden nastoupil poté, co se několik hráčů včetně světové jedničky Itala Jannika Sinnera odhlásilo na poslední chvíli kvůli nemoci či zranění.

"Hodně singlistů mělo dost času. Byli tam náhradníci, kterým se dalo říct, aby přijeli," řekl novinářům Djokovič, který usiluje o první olympijské zlato. "Takže tohle nechápu a doufám, že (mezinárodní federace) ITF společně s pořadateli her zváží změnu tohohle pravidla, protože pro Matthewa to bylo těžké," konstatoval sedmatřicetiletý Srb.

Podle mluvčího ITF už bylo pozdě na to, aby odhlášené hráče nahradil někdo kromě tenistů, což už byli v Paříži. "Tenis je jedním z 32 sportů na olympijských hrách a s 10.500 sportovci a 206 národními olympijskými výbory je to logisticky extrémně obtížné. Musí existovat nějaká hranice, do kdy je možné povolat někoho zvenčí," řekl mluvčí agentuře Reuters.

Ebden byl v singlovém žebříčku nejvýše na 39. místě v roce 2018, nyní v něm ani nefiguruje. "Říkal mi, že je to už více než dva roky, co hrál oficiální zápas ve dvouhře. Prý to byla jeho poslední dvouhra, protože už s ní skončil. Takže tohle pro něj asi nebylo zrovna fajn," komentoval Djokovič svou bleskovou výhru.

O rok mladší Ebden, který patří s Johnem Peersem k medailovým kandidátům ve čtyřhře, bral první zápas v kariéře proti Djokovičovi s humorem. Před utkáním zveřejnil na instagramu video s vyděšeným výrazem při pohledu na svůj los v soutěži, v níž by v případě postupu mohl ve druhém kole narazit na Španěla Rafaela Nadala.

Těžkou hlavu si nedělal ani na kurtu. Po "kanárovi" v prvním setu nabídl raketu jednomu z diváků, jediný vyhraný game pak slavil s tričkem přetaženým přes hlavu. "Měl jsem to štěstí, že jsem si zahrál během kariéry proti Federerovi, Nadalovi, Murraymu na všech velkých kurtech na světě. Ale nikdy jsem nehrál na dvorci Philippea Chatriera a nikdy proti Novakovi. Takže zázraky se dějí. Je to skvělý způsob jako ukončit singlovou kariéru," uvedl Ebden, který nahradil zraněného Dána Holgera Runeho.

"Jde si tady pro olympijské zlato a myslím, že by si ho za svou kariéru zasloužil. Všechno ostatní už vyhrál. Doufám, že se mu to povede," prohlásil na adresu Djokoviče.