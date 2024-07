Olympiáda živě: "Ocitla jsem se mimo své tělo." Horáčková skončila v kvalifikaci 31.

11:30

Judista Lukáš Krpálek si osobně přál, aby vlajkonošem české výpravy na zahájení olympijských her v Paříži byl jeho kamarád vodní slalomář Jiří Prskavec. Vítěz z Ria de Janeiro a Tokia, který nesl vlajku již na úvod her v roce 2016, v rozhovoru s novináři na tiskové konferenci před dnešním odletem do Paříže ale zdůraznil, že si volby dalších reprezentantů váží.

"Musím říct, že mě překvapilo, že si sportovci zvolili mě. Tím, že jsem byl vlajkonošem už v Riu, tak jsem s tím nepočítal. Ale beru to a moc rád do toho půjdu a vlajku ponesu s hrdostí," řekl Krpálek. Zároveň ale přiznal, že když mu rozhodnutí sportovců sdělil šéf výpravy Martin Doktor, byl zaskočený.

Chvilku si pohrával i s myšlenkou, že se bývalého rychlostního kanoistu pokusí přesvědčit, aby jej nahradil Prskavec. "Bavili jsme se o tom, jestli by to bylo možné. Martin se mi to ale snažil rozmluvit s tím, že když to zvolili sportovci, tak by bylo hloupé to odmítnout. Šlo by to jedině, kdybych tam nešel. Já si to ale nechci nechat ujít. Nechci, aby to vyznělo, že vlajku nechci nést, ale jde spíše o to, že jsem to přál Jířovi," vysvětlil Krpálek.

Třiatřicetiletý judista si osobně přál, aby s Prskavcem nesla vlajku judistka Renata Zachová. "Mohli to být dva nejmenší členové výpravy. Teď budou nejvyšší," podotkl s úsměvem Krpálek, s nímž bude Česko reprezentovat lukostřelkyně Marie Horáčková. "Myslím si, že by to zvládl asi kdokoliv. Spíše ale jde o to, aby vlajka byla vidět. Aby zazářila. Možná i proto zvolili mě, aby vlajka byla co nejvýše. I Maruška je vyšší," řekl.