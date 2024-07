Začíná útok na medaili. Horáčková kouše roztahaný program v Paříži i řadu neznámých

Smrt maminky, titul mistryně světa a teď útok na olympijskou medaili v Paříži. Na další boje pod pěti kruhy dorazila lukostřelkyně Marie Horáčková s velkým příběhem. Není divu, že si ji čeští sportovci zvolili za jednu z vlajkonošek pro páteční zahajovací ceremoniál. Ještě před tím ale ve čtvrtek zahájí olympijskou soutěž.

Její olympijská účast na posledních hrách v Tokiu proběhla tak trochu stranou reflektorů. Život šestadvacetileté lukostřelkyně nabral obrátky v loňském roce, když v Berlíně senzačně ovládla mistrovství světa.

Najednou silná story plzeňské dívky, která následovala odkaz své zesnulé maminky Barbory Horáčkové, obletěla svět.

Zatímco její maminka byla první českou lukostřelkyní po 28 letech na hrách v Pekingu, Marie zase první světovou šampionkou.

"Ona nikdy nevěřila, že budu profík. Bohužel mě nemohla vidět, ale kdyby tu teď byla, brečela by štěstím," vyprávěla Horáčková po životním triumfu.

Její maminka zemřela na rakovinu v roce 2018. Smrt hlavní mentorky a lukustřeleckého vzoru českou reprezentantku hodně sebrala, ale o to víc začala trénovat a nyní po šesti letech je jednou z hlavních českých adeptek na zisk cenného kovu pod pěti kruhy.

"Ten titul mi otevřel dveře. Tři roky budu dostávat luky, každý rok minimálně dva, a sady šípů. To je takový nejvíc spotřební materiál, o který se odteď nemusím starat. To je příjemné," přiznala.

Olympijská sezona se jí zatím nedařila zrovna podle představ. V květnu na závodech v Koreji ani nepostoupila z kvalifikace.

S tatínkem trenérem ale od začátku roku ladí formu především na Paříž, možná i proto se v generálce na hry už naladila devátým místem na Světovém poháru v Turecku.

"Antalya mi ukázala, že umím a že je to fakt jenom o hlavě. Srovnat si to v ní a být trošku víc v klidu. A taky se oprostit od nějaké pozornosti, která na střelnici panuje, a jet si to svoje," uvedla.

Pařížský závod bude ale hodně specifický. Začíná se už ve čtvrtek a končí až 3. a 4. srpna.

"Program je ohromně roztahaný. Normálně nám závod trvá šest dnů, zatímco tady mnohem déle. Už jenom to, že teď nevíme, kdy budeme mít eliminace, je taky hrozně jiné. I to, že se od prvního souboje střílí na pódiu, což má jiný rytmus," vysvětlila, na co všechno se musí etablovat.

Ve čtvrtek ji zatím od 9:30 dopoledne čeká pouze rozřazovací kvalifikační kolo, které určí dvojice pro play off, které začne o tři dny později.

Ve francouzské metropoli se Horáčková představí také v závodě smíšených dvojic, protože si na poslední chvíli vybojoval olympijské místo i Adam Li.

"Já jsem to obrečela, na chvíli jsem nemluvila. Pro českou lukostřelbu to je zase další věc, která ji posouvá nahoru," dodala Horáčková.

Kvalifikační kolo mužů je na programu ve čtvrtek od 14:15.