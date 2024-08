Školácká chyba, která ho připravila o medaili. Přívratský litoval, jinak ale nadchl

Byl blizoučko k první české medaili z letní olympiády ve Francii. Třiadvacetiletý Jiří Přívratský skončil v malorážce čtvrtý. Svým osobním příběhem připomíná Kateřinu Emmons, ikonu české sportovní střelby.

"Že bych se řadil na první příčky, to ne," odmítl Přívratský před hrami, že by ve střelbě patřil do světové špičky.

"Záleží, jak široce je špička vnímaná. Když by to bylo dvacet třicet lidí, možná bych tam zapadl," vysvětloval v rozhovoru pro Český olympijský výbor.

Ve třípolohové malorážce, své oblíbené disciplíně, však dokázal, že byl zbytečně skromný. Pronikl do osmičlenného finále, kde se dlouho dotýkal cenného kovu.

Zradila ho až závěrečná položka vestoje, kde měl zpočátku vychýlenou mušku. Následnou stíhací jízdou už to nenapravil.

Skončil za Číňanem Jü-kchunem, Ukrajincem Kulišem a Indem Kusalem. Od bronzu ho se skóre 440,7 dělilo sedm desetin bodu.

"Celý závod se v podstatě rozhodl na stojáka, který nebyl úplně šťastný. Udělal jsem tam školáckou chybu. Při tom předělávání jsem si zapomněl dotáhnout řemínek na pravém rameni. To hodně ovlivnilo celé to moje střílení vestoje. To byl ten moment, který způsobil, že to necinklo," naříkal Přívratský.

Ze životního úspěchu má proto smíšené pocity.

"Zatím mě to moc netěší. Jsem z toho trošku smutný, zároveň mám radost, že jsem se ve finále umístil relativně vysoko. Bohužel to samozřejmě necinklo, což mě trošku mrzí a musí se to ještě rozležet," podotkl.

V malorážce se mohl stát prvním českým medailistou od bronzu Adély Sýkorové v Londýně 2012.

Mezi muži mohl v třípolohové střelbě navázat na 68 let (!) staré stříbro Otokara Hořínka v Melbourne.

Jinak ale Přívratský připomíná jiné velké jméno české střelby, trojnásobnou olympijskou medailistku Kateřinu Emmons, rozenou Kůrkovou. Kvůli česko-americkému vztahu.

Přívratského přítelkyní je 23letá americká střelkyně Mary Tuckerová, která také pronikla až na olympiádu. Dvojice bydlí na stejném hotelu (ne ovšem na stejném pokoji) v městečku Chateauroux, kde na jednom z nejmodernějších sportovišť svého druhu probíhají střelecké disciplíny.

Pár se dokonce zúčastnil stejné soutěže. V týmovém mixu obsadil Přívratský s Veronikou Blažíčkovou 24. příčku, Tuckerová skončila s americkým kolegou na 13. místě.

Mimochodem, trenérem Tuckerové je Matt Emmons, manžel Kateřiny Emmons, která Přívratského čtvrteční malorážku spolukomentovala v přenosu České televize.

Jakkoliv je "bramborová" medaile nepopulární, mladý reprezentant si díky ní výrazně vylepšil osobní maximum v olympijské malorážce. Před třemi roky v Tokiu si vystřílel 16. pozici.

V Paříži vedle malorážky a týmového mixu absolvoval ještě střelbu ze vzduchové pušky, kde skončil 23. Čtvrté místo se tak vyjímá.

Ostatně jde o zatím největší český úspěch na probíhající olympiádě.