Odermatt našel v posledním sjezdu před olympiádou přemožitele, Zabystřan nebodoval

Sjezd Světového poháru v Crans Montaně vyhrál úřadující mistr světa Švýcar Franjo von Allmen. Český lyžař Jan Zabystřan v generálce na zimní olympijské hry nebodoval. Na vítěze ztratil 3,15 sekundy a obsadil 49. místo.
Čtyřiadvacetiletý Von Allmen byl nejrychlejší ve třech ze šesti sektorů a navázal v Crans Montaně na loňské vítězství ve sjezdu.
"Vzpomínky na loňský rok tam rozhodně byly. Hodně se mi to na startu vybavilo, emoce byly velmi silné. Už při jízdě jsem si mohl říct, že lyže fungují, všechno klaplo," ocenil Von Allmen.
Vyhrál o 65 setin sekundy před šestatřicetiletým Italem Dominicem Parisem, který se po třetím místě ve sjezdu ve Val Gardeně podruhé v této sezoně radoval z umístění na stupních vítězů.
Třetí skončil o dalších pět setin zpět Američan Ryan Cochran-Siegle, pro něhož to bylo ve 33 letech páté pódiové umístění v SP.
Na čtvrtou pozici odsunul lídra celkového pořadí i klasifikace sjezdu v SP Marca Odermatta.
Hvězdný Švýcar byl ve sjezdu Světového poháru mimo medailové pozice poprvé od loňského ledna, kdy skončil šestý v Kitzbühelu. Od té doby v osmi sjezdech SP neskončil hůře než druhý.
V dnešním závodě se Odermatt v některých pasážích dostal mimo ideální stopu, protože chtěl jet co nejplynuleji.
"Možná tam jsem ztratil těch pár setin. Ale jsem rozhodně spokojený," řekl s tím, že udržet absolutní rychlost v tomto typu sjezdu je pro něj složitější než pro Von Allmena s Parisem, kteří jsou těžší.
"Bez technických sekcí je to pro mě těžší. Je obtížné ty dva porazit," dodal čtyřnásobný vítěz celkového hodnocení SP.
Český specialista na rychlostní disciplíny Zabystřan potvrdil, že ve sjezdu sbírá o poznání horší výsledky než v superobřím slalomu, v němž před Vánoci senzačně ovládl závod SP ve Val Gardeně.
Osmadvacetiletý lyžař v aktuálním ročníku SP ve sjezdu bodoval jen na úvod sezony v Beaver Creeku, kde skončil šestadvacátý. Dnes skončil až na konci páté desítky.
Atmosféra Světového poháru v Crans Montaně byla poznamenaná nedávným tragickým požárem v jednom z barů, který před měsícem nepřežily čtyři desítky lidí a další více než stovka byla zraněna.
Proto se nekonal žádný doprovodný program, akce byla omezená jen na závodní sjezdovku a cílový prostor a připomínala se památka obětí tragédie.
Lyžaři se nyní přesunou do Bormia, kde se uskuteční olympijské mužské závody v alpských disciplínách. Tréninky sjezdu začnou už ve středu.
Závod je naplánovaný na sobotu 7. února, hned následující den po slavnostním zahájení ZOH. Dnešní závod v Crans Montaně naznačil, že se dá očekávat švýcarsko-italský souboj.
V první desítce bylo pět Švýcarů a čtyři lyžaři z Apeninského poloostrova, vklínil se mezi ně jen Cochran-Siegle.
SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně:
Muži - sjezd: 1. Von Allmen (Švýc.) 1:55,00, 2. Paris (It.) -0,65, 3. Cochran-Siegle (USA) -0,70, 4. Odermatt (Švýc.) -0,79, 5. Alliod (It.) -0,86, 6. Rösti (Švýc.) -0,90, ....49. Zabystřan (ČR) -3,15.
Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Odermatt 510, 2. Von Allmen 395, 3. Paris 296, 4. Franzoni 224, 5. Schieder (oba It.) 219, 6. Kriechmayr (Rak.) 172, ....54. Zabystřan 5.
Průběžné pořadí SP (po 28 z 38 závodů): 1. Odermatt 1385, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 798, 3. McGrath (Nor.) 694, 4. Meillard (Švýc.) 683, 5. Kristoffersen (Nor.) 655, 6. Von Allmen 624, ...33. Zabystřan 168.
