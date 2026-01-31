Dělá, co může, ale Vonnová poslední super-G před olympiádou musí vynechat

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová po zranění levého kolena v pátečním sjezdu vynechá poslední závod před olympijskými hrami, dnešní super-G v Crans Montaně
Američanka měla startovat s číslem 15 hned po Ester Ledecké. Jednačtyřicetiletá závodnice na Instagramu také napsala, že týden před OH dělá, co může.
"Bohužel dnes nebudu moci závodit," uvedla Vonnová. Již v pátek ujistila, že její olympijský sen neskončil, což dnes potvrdil trenér americké favoritky Chris Knight pro agenturu AP. Podle něj se připravuje na Cortinu jako obvykle.
Vonnová se vrátila předloni po téměř šestileté pauze a s titanovou náhradou části pravého kolenního kloubu a během této zimy měla skvělé výsledky. Vyhrála dva sjezdy a spolu se superobřím slalomem jen jednou z osmi závodů SP nevybojovala medailovou příčku.
Dnešní super-G v Crans Montaně má start v 11:00. Na OH v Cortině d'Ampezzo by měl být prvním závodem Vonnové sjezd 8. února.
Ledecká ho musí oželet, protože dala přednost útoku na třetí olympijské zlato na snowboardu. Pak má Vonnová v plánu i superobří slalom. Pod pěti kruhy získala zlato ve sjezdu ve Vancouveru 2010 a dva bronzy.
Nvidia přehodnocuje obří investici do OpenAI. Experti varují před investiční bublinou
Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až sto miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. V sobotu to uvedl deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.
Udinese jedná, Hoffenheim nespí. Český juniorský talent řeší velký přestup
Český juniorský reprezentant Yannick Eduardo stojí před zásadním krokem kariéry. O jeho podpis bojuje Udinese, na poslední chvíli se ale snaží zasáhnout i Hoffenheim.
ŽIVĚPoslanci v prvním čtení podpořili novelu stavebního zákona, k pravidlům sněmovny se nedostali
Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice na vznik centrální stavební správy pod státním úřadem. Novela stavebního zákona především zřizuje Úřad rozvoje území. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi.
Babišova msta. Proto flanelová košile i chůze pozpátku, tvrdí Pirátka s "ostrým jazykem"
Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová nepovažuje za „zvláštní“, jestliže se Piráti jako opozice účastní v neděli fakticky protivládní demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Stojanová tvrdí, že nejde o žádnou opoziční akci, a vyzývá vládní poslance, aby také přišli. Hájí také snahu Pirátů pokusit se „svrhnout“ vládu Andreje Babiše.