Benative
31. 1. Marika
Sport

Dělá, co může, ale Vonnová poslední super-G před olympiádou musí vynechat

ČTK

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová po zranění levého kolena v pátečním sjezdu vynechá poslední závod před olympijskými hrami, dnešní super-G v Crans Montaně

Zraněná Lindsey Vonn ve sjezdu v Crans Montaně
Zraněná Lindsey Vonn ve sjezdu v Crans MontaněFoto: CTK
Američanka měla startovat s číslem 15 hned po Ester Ledecké. Jednačtyřicetiletá závodnice na Instagramu také napsala, že týden před OH dělá, co může.

"Bohužel dnes nebudu moci závodit," uvedla Vonnová. Již v pátek ujistila, že její olympijský sen neskončil, což dnes potvrdil trenér americké favoritky Chris Knight pro agenturu AP. Podle něj se připravuje na Cortinu jako obvykle.

Vonnová se vrátila předloni po téměř šestileté pauze a s titanovou náhradou části pravého kolenního kloubu a během této zimy měla skvělé výsledky. Vyhrála dva sjezdy a spolu se superobřím slalomem jen jednou z osmi závodů SP nevybojovala medailovou příčku.

Dnešní super-G v Crans Montaně má start v 11:00. Na OH v Cortině d'Ampezzo by měl být prvním závodem Vonnové sjezd 8. února.

Ledecká ho musí oželet, protože dala přednost útoku na třetí olympijské zlato na snowboardu. Pak má Vonnová v plánu i superobří slalom. Pod pěti kruhy získala zlato ve sjezdu ve Vancouveru 2010 a dva bronzy.

