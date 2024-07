Nejnudnější byli Češi, píší v zahraničí. Haškův výběr schytal nelichotivý komentář

Góly, body a fáze, do které postoupíte. Úspěch či neúspěch na fotbalovém mistrovství Evropy má jasně definované parametry. Ale pak je kategorie, která je také zajímavá, ale hůř se kvantifikuje: jak moc jednotlivé mančafty baví fanoušky. Žebříček nejvíce atraktivních týmů sestavil sportovní web Athletics serveru NY Times. A Češi nedopadli vůbec dobře.

Pro většinu českých fanoušků bylo letošní mistrovství Evropy útokem na nervovou soustavu. Naštvání ze slabých výkonů proti Portugalsku a Gruzii vystřídaly nervy ze statečného boje o postup proti Turecku, který zkomplikovalo hloupé vyloučení Baráka a nevídaný zářez rumunského rozhodčího Istvána Kovácse.

Rozčarování, zloba, smutek - možná. Ale nuda? To určitě ne.

Zahraniční odborníci to ale evidentně vidí jinak. Minimálně redaktoři sportovního webu portálu NY Times. Haškův výběr zařadili na poslední místo v žebříčku atraktivity.

"V podstatě nijaké osobnosti. Na co si vzpomenete, když se řekne Češi a Euro 2024? Přemýšlejte několik vteřin. Nic? Zdá se, že je to správně. Ve skutečnosti jediná věc, která opravdu utkví v paměti, je, jak se v posledním zápase snažili zachránit postup proti Turecku. Nebylo to dobré."

Tak nelichotivou vizitku vetkli zahraniční novináři českému týmu.

Při sestavování žebříčku vycházeli jak z objektivních metrik, jako je počet bodů, gólů, brankových příležitostí a produktivity ve finální fázi hry, ale také ze subjektivních hodnocení, jak "sexy" jednotlivé reprezentace na fanoušky působily.

Na základě toho novináři určili rating atraktivity a Česku přisoudili hodnotu 10,5, tedy suverénně nejhorší ze všech účastníků.

Ti i Poláci, kteří nudili už v průběhu kvalifikace, kde skončili až za českým výběrem, obdrželi za své vystoupení v Německu rating 16,1. A skončili předposlední.

O něco lépe si vedli Slováci, kteří obsadili 16. místo.

"Pokud hledáte opravdová pozitiva, pak to byl Stanislav Lobotka, naprosto skvělý uprostřed zálohy. Ale pokud vyzdvihujete defenzivního záložníka jako nejlepšího hráče týmu, je pravděpodobné, že Slováci neposkytli příliš mnoho okamžiků fantastického fotbalu," uvedli autoři žebříčku s tím, že není moc dobré být krutý na malý národ, jehož fotbalisté se kvalifikovali do další fáze turnaje.

Mimochodem, o tři příčky výš se umístili Angličané. Předvedená hra hvězdami nabitého kádru se přitom na letošním šampionátu stala symbolem ryzí nudy - Bellingham a spol. mohli být nakonec rádi, že se v osmifinále na poslední chvíli zachránili právě proti Slovákům.

Zato první místo překvapením není: obsadili ho ve fantastické pohodě hrající Španělé. Jejich přímočaré útoky valící se na branku soupeře a skvělé výkony mladíků Williamse či Yamala jsou nejatraktivnějším týmem jinak poměrně nudného mistrovství. Za to si vysloužili hodnocení 34,4.