Nejdřív slzy, pak vítězné gesto k nebi pro mrtvého kamaráda

Emotivní sprint biatlonistů na Světovém poháru v Oberhofu vyhrál Ital Tommaso Giacomel a vysněný triumf věnoval do nebe kamarádovi Sivertu Guttormovi Bakkenovi.
Člen norské reprezentace byl nalezen mrtvý den před Štědrým dnem a dnešní závod na jeho počest začal minutovým potleskem. Nikdo také neměl startovní číslo 1. Giacomel se vyrovnal nejlépe s těžkými podmínkami, z Čechů byl osmnáctý Michal Krčmář.
Giacomel si před startem stejně jako řada dalších poplakal. Na trati pak zvládl deset kilometrů v bleskovém čase a navzdory jedné chybě při střelbě vleže suverénně vyhrál. V cíli ukázal rukou se smuteční páskou k nebi.
Po třetím vítězství v olympijské sezoně se Giacomel posunul v průběžném pořadí Světového poháru na stříbrnou příčku za Bakkenova krajana Johana-Olava Botna, který se necítil fyzicky ani psychicky připravený v Oberhofu závodit a čtvrtou zastávku seriálu vynechal.
Se ztrátou 13,2 sekundy skončil za Giacomelem druhý Němec Philipp Nawrath před jiným Norem Johannesem Dalem-Skjevdalem. Krčmář se stejně jako vítězný Ital dopustil jedné chyby na střelnici, jeho ztráta byla téměř minutu a půl.
"Byl to těžký závod, i když ne že by tady v Oberhofu někdy byl lehký. A zvláštní. Přišlo mi, že to hrozně rychle uteklo, ale zároveň jsem vůbec nemohl. Takže spíš rozjížděcí závod po pauze," hodnotil Krčmář pro Českou televizi.
Vítězslav Hornig, jenž se před Vánoci blýskl ve sprintu devátým místem v Annecy, skončil dnes devětatřicátý.
"Jsem hodně zklamaný i naštvaný. Vleže mi nešlo spouštět," litoval, aniž by znal vysvětlení.
Ve 14:15 začne přesunutý sprinterský závod žen, jenž se měl původně konat v pátek, na kdy je však nepříznivá předpověď počasí.
SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - sprinty:
Muži (10 km): 1. Giacomel (It.) 25:01,7 (1), 2. Nawrath (Něm.) -13,2 (1), 3. Dale-Skjevdal (Nor.) -25,2 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -31,2 (1), 5. Uldal (Nor.) -31,4 (1), 6. Perrot (Fr.) -32,5 (2), ...18. Krčmář -1:27,2 (1), 33. Mikyska -1:57,3 (1), 39. Hornig -2:06,9 (3), 51. Mareček -2:16,3 (1), 77. Karlík (všichni ČR) -2:58,2 (5).
Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Botn (Nor.) 560, 2. Giacomel 521, 3. Perrot 492, 4. Samuelsson 440, 5. Christiansen 369, 6. Laegreid (oba Nor.) 333, ...19. Hornig 167, 24. Krčmář 119, 38. Karlík 47, 59. Mareček 20, 76. Mikyska 8, 80. Štvrtecký (ČR) 4.
14:15 ženy (7,5 km).
