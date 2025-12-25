Maska na obličeji? Smrt norského biatlonisty vyvolává otázky, záhadu má vyřešit pitva

Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken měl na obličeji nasazenou masku na trénink ve vysoké nadmořské výšce, když byl v úterý nalezen mrtev ve svém hotelovém pokoji v italském Lavazé. Uvedla to Norská biatlonová federace s konstatováním, že příčina náhlého úmrtí sedmadvacetiletého reprezentanta není stále jasná.
"Okolnosti pořízení a použití masky nejsou v současné době známy," uvedla federace v prohlášení a dodala, že se pokusí získat další informace v příštích dnech. V Itálii také bude během vánočních svátků provedena pitva Bakkenova těla.
"Policie a forenzní odborníci budou vyšetřovat okolnosti nehody a příčinu úmrtí. Až budeme mít další informace, budeme informovat média," dodala federace.
Někdejší velký talent Bakken zazářil v sezoně 2021/22. Ve Světovém poháru obsadil celkově deváté místo a získal malý křišťálový glóbus za hodnocení závodů s hromadným startem, poté co vyhrál závěrečný závod ročníku před domácím publikem v Oslu. Bylo to jeho první a jediné individuální vítězství v SP. Po životním úspěchu mu lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu a do soutěží IBU se vrátil až listopadu 2024, téměř tisíc dnů po triumfu na Holmenkollenu.
Letos na přelomu ledna a února získal Bakken dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy a v olympijské sezoně se zapojil do Světového poháru. Začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu v Östersundu a ještě minulý týden startoval na SP v Annecy, kde v pátek obsadil páté místo ve sprintu.
Americký prezident Donald Trump krátce před Vánoci znovu otevřel otázku anexe Grónska. Jmenováním zvláštního vyslance pro Grónsko vyslal jasný signál, že jeho zájem o převzetí kontroly nad největším ostrovem světa stále trvá. Podle Trumpových slov jde o otázku „národní bezpečnosti“, kterou Spojené státy nemohou ignorovat.
Papež Lev XIV. v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval ve čtvrtek k modlitbám za ukrajinský lid a vyzval válčící strany k vzájemně se respektujícímu dialogu. Ruské útoky na Ukrajině mezitím od Štědrého večera zabily čtyři lidi, oznámily úřady. Ukrajinské ministerstvo energetiky také hlásí četné nouzové odstávky a výpadky proudu po celé zemi.
Papež Lev XIV. ve čtvrtek v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k modlitbám za ukrajinský lid sužovaný válkou a apeloval na strany konfliktu, aby s podporou mezinárodního společenství našly odvahu k přímému a vzájemně se respektujícímu dialogu. Papež vyzval též k míru v dalších ozbrojených konfliktech ve světě a k solidaritě s migranty či s oběťmi přírodních katastrof.
Zápasník Karel „Karlos“ Vémola, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti, půjde do vazby. Rozhodl o tom ve čtvrtek Obvodní soud pro Prahu 1. Do vazby poslal i další dva obviněné. Oznámili to mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová a mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
Na jednu stranu lidé žehrají na vysoké ceny potravin, na druhou stranu jimi plýtvají. Na každého Čecha připadá 98 kilogramů potravinového odpadu ročně. Zemědělci, zpracovatelé, obchodníci a restaurace na tom mají jen relativně malý podíl. Většinu jídla totiž vyhazují koncoví spotřebitelé v domácnostech, zejména nejmladší dospělí z generace Z.