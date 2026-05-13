Psali mi i fanoušci Slavie, řekl napadený Surovčík. Poděkoval svému zachránci

Brankář fotbalistů Sparty Jakub Surovčík je vděčný masérovi Slavie Jakubu Černému za to, že mu v závěru sobotního nedohraného derby v Edenu pomohl dostat se z napadení domácích fanoušků.

brankář Jakub Surovčík, Denis Višinský
Brankář Sparty Jakub Surovčík zasahuje v utkání s PlzníFoto: ČTK
Třiadvacetiletý gólman v rozhovoru pro klubovou televizi poděkoval za podporu fanouškům, napsala mu i řada příznivců rivala z Edenu. Z napadení si vedle nepříjemného zážitku odnesl i lehké zranění kotníku, byl ale rád, že mu to neznemožnilo nastoupit hned v dalším utkání. Při bezbrankové remíze s Plzní se stal hráčem zápasu.

V sedmé minutě nastavení sobotního derby, které později disciplinární komise zkontumovala ve prospěch Sparty, chuligáni z řad slávistické severní tribuny napadli několik hráčů soupeře. Surovčík dopadl zřejmě nejhůře, ze sevření několika výtržníků mu pomáhal jeden z domácích masérů.

"Pak jsme si napsali. Psal jsem, že jsem mu hodně vděčný, řeknu to i pro naši televizi. V tomhle je důležité dát rivalitu stranou. Ukázal, že je skvělý člověk. Děkuju mu za to," prohlásil Surovčík, který je slávistickým odchovancem.

Sparťanští fanoušci ho při zápase na Letné mohutně podpořili a několikrát skandovali jeho jméno.

"Nejde ani tolik o to vyvolávání, spíš o zprávy a reakce. Dostal jsem masivní podporu jak od fanoušků Sparty, které si moc vážím, tak i od normálních fanoušků Slavie. Určitě mi tahle podpora pomáhá a moc si jí vážím, na hřišti i mimo něj," uvedl Surovčík.

Přestože byl z incidentu psychicky velmi otřesen, nakonec po napadení nastoupil hned do dalšího zápasu.

"Do poslední chvíle mi trenéři nechali volnost, podle toho, jak se budu cítit. Bylo to kompletně na mně, jestli půjdu hrát. Za to jsem jim vděčný, že mi dali tuhle možnost. Nikdo na mě netlačil, toho si vážím," ocenil bývalý brankář Jablonce.

"Mimo nastavení hlavy jsme ještě řešili s fyzioterapeutem kotník, který naštěstí celý zápas vydržel. Ten zápas vám pak spíše jako by pomáhá se odreagovat od toho, co se stalo v sobotu. Takže jsem se připravoval na zápas jako obvykle a snažil jsem se nějak hodit za hlavu to, co se stalo v sobotu," líčil Surovčík.

Letenští postrádali hned 17 hráčů a nedokázali se vítězstvím ještě více přiblížit ke Slavii, která může už ve středu slavit obhajobu titulu.

"Škoda. Bylo pro nás strašně těžké se připravit po tom, co se stalo o víkendu. Všichni jsme do toho dali maximum. Z lavičky jsme neměli hráče A-týmu, aby to oživili. Dnes jsme si šli jen pro tři body, bylo jedno, jak budeme hrát. Je asi jasné, že po tom, čím jsme si prošli, to nebude úplně top," řekl Surovčík.

K Trumpově výhře v prezidentských volbách v roce 2024 velkou měrou přispěl jeho slib, že sníží inflaci. Nyní jsou však Američané nespokojení s jeho ekonomickou politikou a mnozí prezidenta viní z vysokých cen na čerpacích stanicích.
