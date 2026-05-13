Psali mi i fanoušci Slavie, řekl napadený Surovčík. Poděkoval svému zachránci

Brankář fotbalistů Sparty Jakub Surovčík je vděčný masérovi Slavie Jakubu Černému za to, že mu v závěru sobotního nedohraného derby v Edenu pomohl dostat se z napadení domácích fanoušků.
Třiadvacetiletý gólman v rozhovoru pro klubovou televizi poděkoval za podporu fanouškům, napsala mu i řada příznivců rivala z Edenu. Z napadení si vedle nepříjemného zážitku odnesl i lehké zranění kotníku, byl ale rád, že mu to neznemožnilo nastoupit hned v dalším utkání. Při bezbrankové remíze s Plzní se stal hráčem zápasu.
V sedmé minutě nastavení sobotního derby, které později disciplinární komise zkontumovala ve prospěch Sparty, chuligáni z řad slávistické severní tribuny napadli několik hráčů soupeře. Surovčík dopadl zřejmě nejhůře, ze sevření několika výtržníků mu pomáhal jeden z domácích masérů.
"Pak jsme si napsali. Psal jsem, že jsem mu hodně vděčný, řeknu to i pro naši televizi. V tomhle je důležité dát rivalitu stranou. Ukázal, že je skvělý člověk. Děkuju mu za to," prohlásil Surovčík, který je slávistickým odchovancem.
Sparťanští fanoušci ho při zápase na Letné mohutně podpořili a několikrát skandovali jeho jméno.
"Nejde ani tolik o to vyvolávání, spíš o zprávy a reakce. Dostal jsem masivní podporu jak od fanoušků Sparty, které si moc vážím, tak i od normálních fanoušků Slavie. Určitě mi tahle podpora pomáhá a moc si jí vážím, na hřišti i mimo něj," uvedl Surovčík.
Přestože byl z incidentu psychicky velmi otřesen, nakonec po napadení nastoupil hned do dalšího zápasu.
"Do poslední chvíle mi trenéři nechali volnost, podle toho, jak se budu cítit. Bylo to kompletně na mně, jestli půjdu hrát. Za to jsem jim vděčný, že mi dali tuhle možnost. Nikdo na mě netlačil, toho si vážím," ocenil bývalý brankář Jablonce.
"Mimo nastavení hlavy jsme ještě řešili s fyzioterapeutem kotník, který naštěstí celý zápas vydržel. Ten zápas vám pak spíše jako by pomáhá se odreagovat od toho, co se stalo v sobotu. Takže jsem se připravoval na zápas jako obvykle a snažil jsem se nějak hodit za hlavu to, co se stalo v sobotu," líčil Surovčík.
Letenští postrádali hned 17 hráčů a nedokázali se vítězstvím ještě více přiblížit ke Slavii, která může už ve středu slavit obhajobu titulu.
"Škoda. Bylo pro nás strašně těžké se připravit po tom, co se stalo o víkendu. Všichni jsme do toho dali maximum. Z lavičky jsme neměli hráče A-týmu, aby to oživili. Dnes jsme si šli jen pro tři body, bylo jedno, jak budeme hrát. Je asi jasné, že po tom, čím jsme si prošli, to nebude úplně top," řekl Surovčík.
ŽIVĚ Konflikt s Íránem vychází Američany draho, inflace je na tříletém maximu
Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
Smetanova Má vlast v podání Rozhlasových symfoniků otevřela Pražské jaro
Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky dnes večer v Obecním domě otevřela letošní 81. ročník Pražského jara.
Extrémně zajímavý vývoj, zírají v zámoří. Český objev převyšuje top světové talenty
Loni senzačně dovedl Kometu k extraligovému titulu, teď hokejový brankář Michal Postava načal další nadějnou jízdu. Za Grand Rapids Griffins, farmu Detroitu, hraje o prestižní Calder Cup. Dostal šanci na pozici týmové jedničky, přestože v sezoně dělal náhradníka a obklopuje ho obří konkurence.
Zloděj ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy, její hodnota je nevyčíslitelná
Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.
Sexy lidé, absurdní zvraty, vše během minuty. Jsou vertikální seriály budoucnost?
Vertikální mikrodramata, seriály vytvořené na míru éře scrollování, si získávají miliony diváků a dobývají miliardový trh. Jsou fascinujícím symptomem doby, v níž algoritmy diktují podobu zábavy a pozornost se stává nejcennější komoditou.