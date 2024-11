Nehráli jsme proti Mickey Mouseům, prohlásil Friis. Přes chabý výkon prý viděl DNA

Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis hájil chabý výkon svých svěřenců ve středečním domácím utkání Ligy mistrů s Brestem. "Nehráli jsme proti týmu Mickey Mouseů," prohlásil kouč po velmi milosrdné prohře 1:2.

"Získali už deset bodů ze čtyř zápasů, mají ryzí kvalitu. Patří mezi nejlepší týmy v soutěži a hrají jednu z top pěti evropských lig. Je to dobrý, zkušený tým," tvrdil Friis, přestože Brest hraje Ligu mistrů poprvé a v domácí soutěži se mu příliš nedaří.

Ostatně ani na Letné nemusel francouzský celek předvést kdovíjaký výkon, přesto nebýt v koncovce laxní, nadělil mu domácím debakl.

Friis uznal, že Pražané až příliš chybovali. "Těžko pak z toho můžete něco v utkání Ligy mistrů vytěžit," krčil rameny trenér Sparty.

"Ještě jsme se zvedli, ale až na konci, nestačilo to, bylo to pozdě. Když uděláte takové chyby, je to velmi těžké. Nemluvím jen o gólech, ale i situacích, v nichž normálně chyby neděláme," analyzoval dánský stratég.

Své hráče prý nemůže vinit z toho, že by se nesnažili. "Zase jsem tam viděl sparťanskou DNA. Byli hladoví, dělali všechno," překvapil Friis, jehož svěřenci poprvé vystřelili na branku až v nastaveném čase druhého poločasu.

"Když se podíváme i na čísla, běhali jsme jak blázni," argumentoval. "Pokud jde o kvalitu a rozhodování, neměli jsme kvalitu hodnou Ligy mistrů," uznal.

I jeho velký počet nepřesností překvapil. "Udělali jsme chyby, které jste od nás pravděpodobně nikdy neviděli. Vede z toho jediná cesta: návrat zpátky k základům," vytkl cíl letenský stratég.

"Nemůžeme dělat hokusy pokusy, nebo se hodně měnit. V první řadě je to o snaze, o ukázaní srdce, vůle, hladu tak, jak to Sparta vždycky dělá. To si můžeme odškrtnout. Pak je to o základech v rozhodování a kvalitě. Potřebujeme pracovat ještě tvrději, abychom se dočkali úspěchu," vybídl Friis.

Sparta prohrála čtyři z posledních pěti soutěžních duelů. "Byl to zápas chyb. Udělali jsme jich až moc, z toho dvě velké, kvůli nimž jsme z toho prostě nemohli nic vytěžit. I pro Spartu je těžké hrát Ligu mistrů, když nám chybělo nějakých sedm hráčů. To není výmluva, ale konstatování faktu," řekl Friis.

"Neútočím ale na hráče, kteří nastoupili, protože jejich nasazení mě těší. Základní jedenáctka i střídající hráči ukázali, že pořád mají sparťanské DNA. Vidět ho pro mě bylo velmi důležité. Nemám z výkonu radost, ale ze sparťanského DNA ano," uvedl bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Obhájci českého titulu jsou v polovině ligové fáze se čtyřmi body ve společné tabulce 36 týmů na 26. místě. Do vyřazovací fáze se dostane 24 celků.

"Nemáme dostatečný počet bodů k tomu, abychom po lednu v soutěži pokračovali. Musíme jich získat víc. Čekají nás dobří soupeři, už jsme na stejně dobré týmy narazili. Bude to těžké, uděláme ale maximum, od toho tu jsme," burcoval Friis, jehož tým za necelé tři týdny přivítá Atlético Madrid.