Drsný los pro Menšíka. V prvním kole French Open ho čeká loňský finalista Ruud

Wimbledonská vítězka a česká jednička Markéta Vondroušová zahájí grandslamové Roland Garros proti Rebece Masárové ze Španělska.Osmnáctiletý Jakub Menšík vyzve loňského finalistu Caspera Ruuda z Norska. Rozhodl o tom dnešní los v Paříži.

Dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková se utká se Švýcarkou Viktorijou Golubicovou, bývalá světová jednička Karolína Plíšková narazí na turnajovou patnáctku Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Do hlavní soutěže nastoupí šest českých tenistek, muži budou ve dvou. Z kvalifikace je nikdo nedoplnil. Ve středu přišly o naděje Zdeněk Kolář, Dalibor Svrčina, Vít Kopřiva, Dominika Šalková a sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy. Z turnaje se dříve odhlásila loňská finalistka Karolína Muchová, která se zotavuje po operaci pravého zápěstí. Chybí i česká mužská jednička Jiří Lehečka, jenž utrpěl únavovou zlomeninu bederního obratle.

Marie Bouzková se utká s turnajovou devětadvacítkou Veronikou Kudermětovovou z Ruska a v případě postupu do 3. kola by mohla narazit na obhájkyni titulu a světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou. Kateřina Siniaková, která se po dnešním odhlášení Američanky Jessiky Pegulaové, posunula do role nasazené dvaatřicítky, bude mít za soupeřku hráčku z kvalifikace.

Juniorská vítězka z roku 2021 Linda Nosková vstoupí do turnaje proti Britce Harriet Dartové. Tomáš Macháč, který bude při absenci Lehečky nejvýše postaveným českým mužem, se utká s Portugalcem Nunem Borgesem.

Turnajová pětka a finalistka z roku 2019 Vondroušová bude hrát s Masárovou podruhé v kariéře, jediný vzájemný duel vloni v Linci vyhrála hladce dvakrát 6:1. V případě postupu až do osmifinále může narazit na Američanku Danielle Collinsovou, ve čtvrtfinále by ji mohla čekat Šwiateková.

Obhájkyně titulu a trojnásobná šampionka pařížského grandslamu Šwiateková začne proti hráčce z kvalifikace. Úřadující šampion a vítěz rekordních 24 grandslamových titulů Srb Novak Djokovič se utká s domácím Francouzem Pierrem-Huguesem Herbertem. Vítěze letošního Australian Open Jannika Sinnera čeká Američan Christopher Eubanks.

Čtrnáctinásobný šampion Španěl Rafael Nadal dostal na úvod svého patrně posledního Roland Garros v kariéře nesmírně těžkého soupeře, protože bude čelit turnajové čtyřce a semifinalistovi z posledních tří ročníků Němci Alexanderu Zverevovi. V úvodním kole se také střetnou Brit Andy Murray se Švýcarem Stanislasem Wawrinkou.