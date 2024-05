Je to tichý zabiják. Slavní Američané nechápou absenci respektu k Vondroušové

Už před pěti lety senzačně došla do finále grandslamového Roland Garros. Je wimbledonskou vítězkou, finalistkou olympiády a hráčkou elitní světové desítky. Přesto Markétu Vondroušovou v tenisovém světě nadále přehlížejí a podceňují. Před startem French Open se neobjevuje mezi favoritkami, podle amerických odborníků je to chyba.

Za měsíc oslaví Markéta Vondroušová teprve pětadvacáté narozeniny. A její potenciál zůstává na vysoké úrovni.

Když měl nedávno její mentor, někdejší český tenista Jiří Hřebec, předpovědět její další úspěchy, neváhal. Podle něj se může tenistka ze Sokolova v následujících letech stát několikanásobnou grandslamovou šampionkou.

"Říkám to pořád, u hráček je ten nejlepší věk od čtyřiadvaceti let dál. Mají už nahráno, zkušenosti, v hlavě to mají srovnané. A Maky je výjimečná hráčka. Je to čistě otázka toho, jakou bude mít touhu po vítězství. A tu ona má. Je naštěstí hodně soutěživá. Je to až šílený, jak je zakouslá. Pro tenis je to výborná vlastnost," konstatoval Hřebec v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Podle něj by klidně mohla znovu uspět na pařížské antuce.

"Je to porvrch, který je pro ni jako dělaný. S těmi krátkými balony a variabilitou soupeřky dohání k šílenství," podotkl Hřebec.

Američtí odborníci mu teď, bezprostředně před startem Roland Garros, dávají za pravdu.

Renomovaný tenisový novinář Petr Bodo totiž jeden ze svých posledních textů věnoval právě Markétě Vondroušové coby možné kandidátce na velký úspěch v Paříži.

Za mužský ekvivalent k české hráčce vybral Nora Caspera Ruuda, dvojici bývalých finalistů turnaje označil za "nejpodceňovanější a nejpřehlíženější tenisty ze všech" a za "tiché zabijáky", kteří mohou na pařížské drti sehrát jedny z hlavních rolí.

"Vondroušovou cení spíše menší skupina fanoušků, kteří ctí kreativní, nepředvídatelný tenis. Tenis, který je více jazz než heavy metal. Přestože je světovou šestkou, ve sportu přeplněném hvězdami a celebritami se jí nedostává respektu a pozornosti, jaké by si zasloužila," napsal Bodo.

O její zvláštní pozici v aktuální ženské špičce promluvil i slavný trenér Jimmy Arias, v současnosti sportovní ředitel prestižní floridské akademie IMG Nicka Bollettieriho, kde byl ve svých třinácti letech jedním z prvních žáků a v 80. letech to dotáhl až na post světové pětky.

"Vondroušová má takovou zvláštní, nepříjemnou hru, která vás donutí hrát opravdu špatně. Takže když vyhrává, nevypadá nijak skvěle. To spíš její soupeřka vypadá zle," vysvětlil Arias pro Tennis.com.

Sám ale přiznal, že je nadšeným fanouškem specifického umění české tenistky.

"Ne vždy vypadá, že jí na tom záleží. Někdy vypadá, jako by byla na procházce. Ale mě se to líbí. Vypadá, že se nestará ani tak o sebe a svou hru, jako spíš o to, aby její soupeřka hrála špatně. Vlastně to považuji za jednu z věcí, které mě opravdu baví," prohlásil devětapadesátiletý odborník.

Když před rokem na Roland Garros překřtila Darja Kasatkinová českou tenistku na "osinu v zadku", podle Ariase šlo o naprosto přesnou charakteristiku.

Podobného názoru je i Alexandra Stevensonová, žena, která v roce 1999 šokovala Wimbledon postupem do semifinále, což dokázala pouhé dva týdny poté, co dokončila vysokou školu a stala se profesionálkou.

"Vondroušová je levačka, ale zároveň není žádnou ranařkou. Už to samo o sobě je vcelku vzácné. Absorbuje vaše tempo a dokáže ho úplně přesměrovat, což vás v důsledku opravdu vytáčí," uvedla Američanka.

Zmínila způsob, jakým si Češka ve finále loňského Wimbledonu poradila s favorizovanou Tunisankou Uns Džábirovou.

"To, jak svůj velký moment zvládla, bylo fenomenální. Ukázala tím, jak mentálně tvrdá je v podobných chvílích. I když každý říkal, že přišla chvíle Uns, Markéta dokonale využila příležitosti."

I proto budou zmíněné osobnosti velmi zvědavé na to, jak si Vondroušová povede na French Open.

Nejlepší výsledek v dosavadním průběhu antukové části sezony udělala ve Stuttgartu, kde došla do semifinále a blýskla se výhrou nad světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou.

V Madridu i Římě vypadla shodně ve třetích kolech a tak v týdnu před startem antukového grandslamu ještě ladí formu ve Štrasburku. Ve středu tam otočila zápas s Polkou Magdalenou Frechovou, kterou zničila po setech 5:7, 6:1, 6:0.