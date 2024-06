Chci přímý sestup z extraligy, líčí Hadamczik. Jágra by rád jako svého poradce

Staronový šéf tuzemského hokeje Alois Hadamczik plánuje prosadit přímý sestup z extraligy. Ve své funkci chce nadále spolupracovat s velkými postavami historie českého hokeje Jaromírem Jágrem a Jiřím Šlégrem, přestože ti už nejsou členy dnes nově zvoleného výkonného výboru svazu.

Jak uvedl Hadamczik v rozhovoru s novináři po skončení volební konference, hlavním úkolem je ale nyní řádné vyúčtování domácího mistrovství světa a v návaznosti na to co možná nejefektivnější využití vydělaných peněz.

"Chci, aby se zavedl přímý sestup z extraligy. O novince se chci pobavit s APK LH (Asociace profesionálních klubů ledného hokeje), která extraligu řídí. Budeme žádat přímý sestup. I třeba nějakou formou ekonomické pomoci tomu, kdo spadne, aby se mohl zase vrátit. Zároveň ten klub z první ligy musí splňovat všechny náležitosti a musí dopředu nahlásit, že chce postoupit, abychom věděli, že má veškeré zázemí včetně stadionu odpovídající pro extraligu," nastínil své záměry Hadamczik.

Tuší však, že může narazit na odpor právě z řad APK LH. Aktuálně jsou pravidla nastavená tak, že nejhorší celek extraligy má po skončení základní části dlouhou dobu na přípravu i odpočinek a v baráži pak hájí příslušnost k elitě proti vítězi play off první ligy.

"Extraliga si musí uvědomit, že s nimi jednáme. Byl jsem striktně proti tomu, aby se odtrhla extraliga s tím, že se řídí sami, teď jde podobným směrem první liga. My ale musíme být jeden celek a jako jeden celek fungovat," řekl Hadamczik.

Nelíbí se mu, že z dosavadního výkonného výboru zůstalo jen pět lidí z 11.

"Získal jsem pro to, co nastoluji, lidi, kteří v hokeji něco dokázali, ať je to Jágr, Šlégr, Petr Bříza, Aleš Pavlík a další. Tady byla poprvé volba taková, že si každý něco určí. Přicházely sem různé skupinky. Toho jsem se obával, protože tým funguje nejlépe tehdy, když nejsou skupinky. Pak jsou dvě možnosti - buď ten hokej nechcete dělat, nebo ten tým musíte znovu vytvořit. Ve svém věku říkám na rovinu - kdybych neměl poslání pro hokej, tak bych to nedělal," prohlásil Hadamczik.

"Stanovy říkají, co říkají, to jsem ovlivnit nemohl. A moje slovo o tom, že bych tam chtěl mít určité lidi, nebylo vyslyšeno. Mohlo to být tak, že bych třeba už pár lidí lépe znal a věděl, co mohu čekat. Je to tedy nový tým, ale jsem na to z hokeje zvyklý, přestože bych se ptal u více jmen, proč zrovna ten a ten dostal důvěru. Delegáti jim dali hlasy a tak to je. Nijak se toho neobávám, ale stojí to pak trošku více sil a energie," poznamenal Hadamczik.

Přesto chce najít cestu, jak Jágra se Šlégrem zapojit. "Pozor na to - jak dojde na důležité momenty, potřebujete u nich mít člověka, který ví, o čem mluví," varoval Hadamczik, jenž 20. června oslaví dvaasedmdesátiny.

"S Jardou jsem názorově velmi za dobře. A pro výkonný výbor pracoval velmi dobře. Snažil se vždy si najít čas. Jirka Šlégr kandidoval (v roce 2022) proti mě, ale je to výborný člověk a také on vždy udělal, co bylo třeba. Tihle lidé mi tam trochu chybí. Věřím, že lidi jako je právě Jarda přesvědčím, aby mi pomohli. Jágr bude třeba můj osobní poradce přes sport. A věřím, že když ho pozveme na výkonný výbor, přijde. Jsem o tom přesvědčený. To samé i Jirka. Mám tuhle představu v hlavě," dodal.

Jako prvořadý úkol vyzdvihl vyúčtování květnového MS v Praze a Ostravě.

"Uděláme řádné vyúčtování. Když uděláte dobrý účet, tak je pořádek. Věřím, že to stihneme do příštího výkonného výboru, který je 24. července. To už bychom měli mít vcelku dobrý obrys. Chci být naprosto transparentní. O penězích nelze mluvit v domněnkách. Musíte vědět, že co jak je a není. V každém případě mohu říct, že budeme ziskoví. I přesto, že když začínáte šampionát, vstupujete do něj minus 350 milionů vynaložených na organizaci," řekl Hadamczik.

Nabyté prostředky pak chce využít co nejlépe pro hokej jako takový.

"Zvolíme systém ekonomické podpory klubů. Chtěl bych, aby kluby věděly dlouhodobě na dva až čtyři roky, s čím mohou počítat. To je pro mě zcela zásadní věc, aby když mistrovství světa vydělá peníze, aby je měl celý náš hokej. Chybí také lepší platy pro trenéry, byly podhodnocené. Musíme to změnit, aby nemuseli vedle toho dělat taxikáře, potřebujeme dát do práce s mládeží víc píle," konstatoval Hadamczik.

Rád by také snížil počet odchodů mladých hráčů do zahraničí.

"Nejsem alibista, ale musíme najít sílu přemluvit ty hráče, že se vyplatí být doma u rodin, doma v klubu, aby chodili ven v menším procentu, protože venku pak máme hrozně velkou úmrtnost. Chtěl bych ale vidět ty mladé hráče více hrát. Musíme ale takového hráče umět zabudovávat, ne ho popravit tím, že ho dáte do čtvrté lajny a pak má na ledě tři minuty za zápas. Mládež je základ českého hokeje," uvedl Hadamczik.

Úkolů si ale naplánoval více.

"Chceme zlepšit mediální obraz, mít dobrý merchandising a sociální sítě, abychom hokej zpopularizovali. Zavazuje nás, co jsme dokázali, ale nesmíme usnout na vavřínech a musíme dál pracovat. Uděláme všechno proto, aby hokej neměl skandály a problémy, abychom si pak mohli jednoho dne říct, že se to opravdu zlepšilo," řekl Hadamczik.