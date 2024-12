Patrik Schick svým čtyřgólovým představením v sobotním zápase proti Freiburgu překonal rekord Jana Kollera a stal se nejlepším českým střelcem v historii bundesligy. Od příchodu z italské ligy v roce 2019 nasbíral 62 branek, o jednu víc než Koller během svého působení v Borussii Dortmund a Norimberku.

Osmadvacetiletý útočník Bayeru Leverkusen má v posledních týdnech mimořádnou střeleckou formu. Začalo to 9. listopadu gólem proti Bochumi. V pěti ligových zápasech dal devět branek, další připojil v Lize mistrů proti Salcburku a jen na chvíli ho přibrzdilo zranění lýtka. Sobotní návrat do základní sestavy přinesl skutečnou gólovou explozi.

"Proti Heidenheimu to byl hattrick, teď čtyři góly. Jsem jako Santa, doručil jsem dárečky. Vánoční období je můj čas," pobavil novináře i fanoušky v pozápasovém rozhovoru.

Dvakrát rozvlnil síť levačkou a dvakrát hlavou. Bylo vidět, že si skvěle rozumí především s Florianem Wirtzem. Vycházející hvězda německého fotbalu mu proti Freiburgu připravila tři góly.

Zvlášť ten první stál za to. Svou precizností a genialitou okamžiku připomněl ikonickou trefu Karla Poborského z mistrovství Evropy 1996 do sítě Portugalska.

"Skvělý balon od Floriana. Dal mi ho v pravý čas na to pravé místo. Všiml jsem si, že je brankář dále z brány. Rozhodl jsem se, že ho přehodím. První gól bych popsal jako jeden z mých nejhezčích," dodal Schick.

Statistikové připomněli, že to bylo poprvé po třech letech, kdy dal nějaký hráč v bundesligovém utkání čtyři branky. Posledním komu se to povedlo, byl právě Schick při tehdejší výhře 7:1 nad Fürthem. Góly střílí dokonce častěji než klubová legenda Ulf Kirsten. Na začátku prosince překonal jeho rekord, když za prvních sto zápasů v dresu Bayeru stihl 48 branek.

V první sezoně v Německu vstřelil za Lipsko deset gólů, v barvách Leverkusenu už jich má na kontě 52. Nejlépe pálil v ročníku 2021/22, kdy skončil s 24 góly druhý v tabulce střelců. Lepší byl jen Polák Robert Lewandowski z Bayrnu Mnichov. Poslední dvě sezony byly i vlivem zdravotních problémů slabší a celkem se v nich mezi střelce zapsal jen desetkrát. Na český střelecký rekord potřeboval 124 zápasů, Koller jich odehrál o 28 víc.

"Nebyl to můj nejlepší zápas. Čtyři góly jsou samozřejmě něco speciálního, ale vím, že mohu hrát lépe. Škoda, že už je konec sezony," citovala německá média hlavní hvězdu zápasu.

Schickův výkon pochválil i trenér Xabi Alonso. "Musím mu blahopřát a nejen za ty góly, ale i za to, jak hraje, když nemáme míč, za intenzitu při presinku. Ví, jak týmu pomoct, a výsledkem jsou šance a góly," řekl kouč Leverkusenu na tiskové konferenci.

V sobotu se Schick vrátil do základní sestavy po zranění lýtka, úplně fit nebyl ani v dřívějším stadiu sezony. Do zápasů často naskakoval z lavičky a také vynechal oba podzimní reprezentační srazy. Je přesvědčený, že právě z toho nyní těží. "Už nejsem nejmladší a vím, co potřebuji. A musím říct, že jsem v posledních měsících udělal pár dobrých rozhodnutí a teď se mi to všechno vrací. Je to pro mě fajn a musím v tom jen pokračovat," konstatoval Schick.