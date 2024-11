Na vedoucí gól Šebrleho odpověděli Bohemains hned třikrát. Doma vyhráli podruhé

Fotbalisté Bohemians 1905 v pražském derby porazili v 16. ligovém kole nováčka Duklu 3:1 a teprve podruhé v sezoně nejvyšší soutěže získali na domácím trávníku tři body. Po přestávce otevřel skóre hostující Štěpán Šebrle, o velký obrat se pak postarali Adam Kadlec, Václav Drchal a Aleš Čermák.

Václav Drchal slaví trefu do sítě Dukly | Foto: ČTK

Bohemians zatím doma v ligovém ročníku zvítězili jen v úvodním červencovém kole nad Ostravou, poté v Ďolíčku pětkrát po sobě nevyhráli. Svěřenci trenéra Jaroslava Veselého bodovali v pátém z minulých šesti kol. Dukla zvítězila v jediném z posledních devíti ligových utkání a čtyři kola po sobě prohrála. Venku v lize dvacetkrát po sobě nevyhrála a v této sezoně tam získala jen dva z celkových 11 bodů.

"V první řadě jsem rád za tři body, které jsou pro nás velice důležité. Byli jsme zbytečně nervózní, hlavně v prvním poločase. Vytvořili jsme si převahu, ale chyběl nám klid. O přestávce jsme nabádali hráče k trpělivosti, inkasovaný gól přišel jako rána do vazu. Následujících 10 minut pak byl takový blackout," uvedl kouč Veselý na tiskové konferenci.

"Jsem zklamaný, myslím, že jsme byli po reprezentační přestávce nabuzení a dobře připravení. Odehráli jsme tady dobré utkání, ale výsledek tomu neodpovídá. Góly si dáváme prakticky sami, platíme za nezkušenost. Domácí nás dostali na to, na co jsme hráče připravovali, tedy že budou kopat dlouhé balony dopředu," řekl trenér Dukly Petr Rada, který v dresu Bohemians ukončil hráčskou kariéru.

"Klokani" začali aktivně, první velkou šanci v zápase však sami nabídli soupeři. Kadlecovu riskantní "malou domů" vystihl Mešanovič a přihrál před odkrytou branku Řezníčkovi, ale šestatřicetiletý kanonýr nedokázal míč trefit a zakončit. Jinak měli domácí v úvodu navrch, brankáře Hrušku z otočky prověřil Drchal a Hůlka se k dorážce nedostal. Jan Matoušek pak utekl Vondráškovi, jenže úplně volnému Drchalovi přihrát nedokázal.

Dukla pak snahu domácích otupila a v základní sestavě debutující Bačinský tvrdou střelou ze střední vzdálenosti jen těsně minul horní růžek Frühwaldovy branky. Také Bohemians zakončovali spíše zdálky. Kadlecův nevydařený centr se snášel pod břevno a gólman Hruška hosty podržel pohotovým zákrokem, Matoušek při pokusu o technický obstřel na zadní tyč minul.

Bohemians se sice po přestávce pokusili zrychlit, brzy však inkasovali. Řezníček zády k brance ustál souboj s Hůlkou a vysunul Šebrleho, který si přesným obstřelem na zadní tyč připsal druhý gól v ligové sezoně. Dukla pak hořce litovala, že Mešanovič zahodil velkou šanci a nenavýšil vedení.

Vršovičtí totiž během devíti minut otočili skóre. Nejprve se po vydařené ráně zdálky první ligovou trefou v kariéře uvedl reprezentant do 21 let Kadlec. Domácí ožili, Hilál ještě hlavičkoval do náručí připraveného Hrušky, obrat však přece jen završili.

Po rohovém kopu Kovařík vrátil hlavou míč do malého vápna, odkud se Drchal také hlavou prodral k druhému gólu v ligové sezoně. Výhru pak pojistil Čermák svou první brankou od letního návratu do Ďolíčku.

"Velký kredit patří střídajícím hráčům. Pomohli nám překlopit hru, kam jsme chtěli, podařilo se nám výsledek otočit. Chceme nastartovat DNA Bohemky, že se nikdy nevzdáš. Rodí se právě v zápasech, které se nevyvíjejí dobře," poukázal Veselý.

"Když jsme se ujali vedení, myslel jsem, že to na nás dobře zapůsobí, že budeme hladoví. Zápas jsme si ale prohráli 20 minutami v závěru. Kadlec se trefil krásně, jenže nikdo proti němu nevystoupil. Druhý gól byl úplně zbytečný, to jsou věci, co nás sráží. Když se domácí ujali vedení, byli na koni, stejně tak třetí branka byla zase úplně zbytečná," litoval Rada.

Dukla vyhrála jen minulý z posledních šesti vzájemných ligových duelů. Bohemians prohráli jediné z dosavadních devíti domácích ligových utkání s Duklou.

Bohemians Praha 1905 - Dukla Praha 3:1 (0:0)

Branky: 67. A. Kadlec, 76. Drchal, 85. Čermák - 52. Šebrle. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Slavíček - Zelinka (video). Bez karet. Diváci: 5112.

Bohemians: Frühwald - Křapka (59. Vala), Hůlka, Vondra - A. Kadlec, Čermák, Smrž (59. Hrubý), J. Matoušek (46. Zeman) - Ristovski (59. Kovařík) - Hilál (90.+3 Shejbal), Drchal. Trenér: Veselý.

Dukla: Hruška - Vondrášek, Hašek, Peterka, Ludvíček - Moulis (66. Ullman), Kozma (71. Hora), Bačinský (71. Lichý), Šebrle (82. Zeronik) - Řezníček (82. Špatenka), Mešanovič. Trenér: Rada.