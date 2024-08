Muchovou srovnávají s Federerem. Šílené, řekl Češce Kyrgios. Loni se jí vysmíval

Karolína Muchová ovládla velký šlágr večerního programu na největším tenisovém stadionu světa, kurtu Arthura Ashe. Porazila čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou a sklidila ovace diváků i expertů.

Už je to šest let, kdy se poprvé pořádně představila tenisovému světu. Bylo to právě v New Yorku.

Muchová tehdy z pozice prakticky neznámé kvalifikantky senzačně došla do 3. kola a svým originálním a zábavným pojetím tenisu získala nečekanou pozornost.

Během let se olomoucká rodačka etablovala mezi výrazné osobnosti, dotáhla to do první desítky, hrála finále French Open, semifinále Australian Open a loni této mety dosáhla i na US Open.

Po něm ale kvůli zraněnému zápěstí deset měsíců nehrála a nyní je v New Yorku jakousi nebezpečnou outsiderkou snažící se o takřka nemožnou obhajobu.

Po čtvrtečním newyorském večeru už zase tak nemožná není. Muchová znovu ukázala velké věci a rozdivočela publikum.

"Rozhlédněte se kolem. Tohle je neuvěřitelná atmosféra. Je to bláznivá energie, miluju to," hlesla Češka po zápase.

"Diváci fandili hlavně Naomi, ale to je přirozené. Přišlo hodně lidí a byla to show. Řekla bych, že pro takové zápasy s takovou atmosférou a energií tenis hraju. A ona je úžasná hráčka. Vyhrála tady a jsem ráda, že ji vidím zpět. Hrála velmi dobře a pomalu se dostává na vrchol," citovala vyjádření Muchové ČTK.

Na její výkon se ze světa snášely veskrze pozitivní reakce.

"Nemůže být pochyb o tom, že je Karolína Muchová jedním z největších talentů, co se týče úderového rejstříku. Je úžasné vidět ji zpět a zdravou po tom, čím vším si musela projít," uvedl reportér NY Times Christopher Clarey po její výhře 6:3, 7:6 nad hvězdnou Japonkou.

Magazín The Tennis Letter přirovnal Muchovou k Rogeru Federerovi. Nebylo to poprvé, kdy podobné srovnání zaznělo.

Muchova is the female Federer pic.twitter.com/roM5DBPXsE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2024

Švýcarského giganta zmínil i Australan Nick Kyrgios, který přímo na kurtu českou tenistku zpovídal.

"Zahrála jsi dnes večer několik neuvěřitelných volejů. Bylo to šílené. Potom jsem zjistil, že tvůj dětský hrdina byl Roger Federer. Inspiroval tě k takovému způsobu hry právě on?" ptal se finalista Wimbledonu 2022.

"Určitě. Sledovala jsem ho. Sledovala jsem i tebe a všechny hráče, kteří takhle hráli. Líbilo se mi to, tak jsem se snažila se to naučit. Opravdu si to užívám, je to zábava, a proto tak hraju," pravila osmadvacetiletá Muchová, až 52. hráčka aktuálního žebříčku.

Kyrgios poté na sítích jen pobaveně glosoval, že Federer je přece jen lepší vzor než on sám, a ještě doplnil: "Extrémně vysoká úroveň. Wow. Naomi přinesla spoustu pozitiv, ale Muchová má opravdu talent. Velmi jsem si to užil."

Pozorným tenisovým fanouškům okamžitě naběhla vzpomínka na loňské vyvrcholení French Open, kdy zejména po parádním obratu v semifinále proti favoritce Aryně Sabalenkové mířily na hru Muchové nadšené pochvaly z řad renomovaných tenisových osobností.

Kyrgios tehdy na ódy Chris Evertové, Matse Wilandera či Rennae Stubbsové na sociální síti X reagoval jen výsměšným emotikonem.

Následně se přidal i slavný trenér Patrick Mouratoglou. "Kdy naposledy jsme viděli hráčku s tak komplexním tenisem, jako je Muchová?" ptal se Kyrgiose. Jeho reakce byla totožná: vysmátý smajlík, bez dalšího vysvětlení.

Nyní i on, častý kritik ženského tenisu, zřejmě docenil umění české hráčky.

Ta se v sobotním třetím kole závěrečného grandslamu sezony utká s Ruskou Anastasií Potapovovou. To už bude mírnou favoritkou, přestože je v žebříčku čtrnáct příček za svou soupeřkou.

S Potapovovou se na tvrdém povrchu potkala před rokem v Montrealu a přesvědčivě zvítězila.