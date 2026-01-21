Přeskočit na obsah
Sport

Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky

Sport,ČTK

Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.

Karolína Muchová, tenistka, sportovkyně, Australian Open Tennis
Karolína Muchová na Australian Open 2026Foto: CTK
V dalších zápasech druhého kola dvouhry v Melbourne ve čtvrtek nastoupí deset českých tenistů.

Parksová se na začátku utkání blýskla několika nechytatelnými údery, a třebaže v sedmé hře přišla o podání, dokázala bleskurychle vyrovnat. V desátém gamu pak Muchová poslala forhend do sítě a set prohrála 4:6.

Muchová se v roce 2021 probojovala v Melbourne do semifinále, od té doby ale nepřekonala druhé kolo. Tentokrát dokázala zápas otočit.

o dvou využitých brejkbolech získala druhý set a po téměř hodinovém přerušení kvůli dešti vyhrála i třetí sadu.

Parksová vsadila na razantní hru, zaznamenala 11 es a ve statistice vítězných úderů dominovala 39:16, ale také mnohem častěji chybovala (58:26). Bojovala však do poslední chvíle, odvrátila tři mečboly.

S 99. hráčkou žebříčku Parksovou se devětadvacetiletá Muchová utkala podruhé. Soupeřce oplatila loňské vyřazení z 1. kola Roland Garros, kde s pětadvacetiletou Američankou prohrála 3:6, 6:2, 1:6.

O postup do osmifinále se Muchová utká s Polkou Magdou Linetteovou, s níž má bilanci 3:1.

Kateřina Siniaková a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová udělaly první krok k obhajobě titulu z Melbourne. Nejvýše nasazená dvojice zdolala v úvodním kole čtyřhry Annu Siskovou a belgickou tenistku Magali Kempenovou 6:3, 6:4.

Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. Druhé kolo ji čeká i ve dvouhře, kde narazí na nasazenou čtyřku Amandu Anisimovovou z USA.

Ve čtyřhrách uspěl i Adam Pavlásek s australským spoluhráčem Johnem-Patrickem Smithem a pár Jesika Malečková, Miriam Škoch.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Čtyřhra - 1. kolo: M. González, Molteni (13-Arg.) - Macháč, Vocel (ČR) 6:1, 6:4, Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) - Harper, Walton (Austr.) 7:6 (11:9), 6:3.

Ženy:

Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Sisková, Kempenová (ČR/Belg.) 6:3, 6:4, Malečková, Škoch (ČR) - Bejlek, Pigossiová (ČR/Braz.) 6:2, 6:1, Muhammadová, Routliffeová (6-USA/N. Zél.) - Nosková, Šramková (ČR/SR) 6:4, 6:4

