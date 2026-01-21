Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky

Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
V dalších zápasech druhého kola dvouhry v Melbourne ve čtvrtek nastoupí deset českých tenistů.
Parksová se na začátku utkání blýskla několika nechytatelnými údery, a třebaže v sedmé hře přišla o podání, dokázala bleskurychle vyrovnat. V desátém gamu pak Muchová poslala forhend do sítě a set prohrála 4:6.
Muchová se v roce 2021 probojovala v Melbourne do semifinále, od té doby ale nepřekonala druhé kolo. Tentokrát dokázala zápas otočit.
o dvou využitých brejkbolech získala druhý set a po téměř hodinovém přerušení kvůli dešti vyhrála i třetí sadu.
Parksová vsadila na razantní hru, zaznamenala 11 es a ve statistice vítězných úderů dominovala 39:16, ale také mnohem častěji chybovala (58:26). Bojovala však do poslední chvíle, odvrátila tři mečboly.
S 99. hráčkou žebříčku Parksovou se devětadvacetiletá Muchová utkala podruhé. Soupeřce oplatila loňské vyřazení z 1. kola Roland Garros, kde s pětadvacetiletou Američankou prohrála 3:6, 6:2, 1:6.
O postup do osmifinále se Muchová utká s Polkou Magdou Linetteovou, s níž má bilanci 3:1.
Kateřina Siniaková a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová udělaly první krok k obhajobě titulu z Melbourne. Nejvýše nasazená dvojice zdolala v úvodním kole čtyřhry Annu Siskovou a belgickou tenistku Magali Kempenovou 6:3, 6:4.
Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. Druhé kolo ji čeká i ve dvouhře, kde narazí na nasazenou čtyřku Amandu Anisimovovou z USA.
Ve čtyřhrách uspěl i Adam Pavlásek s australským spoluhráčem Johnem-Patrickem Smithem a pár Jesika Malečková, Miriam Škoch.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Čtyřhra - 1. kolo: M. González, Molteni (13-Arg.) - Macháč, Vocel (ČR) 6:1, 6:4, Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) - Harper, Walton (Austr.) 7:6 (11:9), 6:3.
Ženy:
Čtyřhra - 1. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Sisková, Kempenová (ČR/Belg.) 6:3, 6:4, Malečková, Škoch (ČR) - Bejlek, Pigossiová (ČR/Braz.) 6:2, 6:1, Muhammadová, Routliffeová (6-USA/N. Zél.) - Nosková, Šramková (ČR/SR) 6:4, 6:4
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli
Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.
Syn se mu utopil, lyžoval místo vězení. Drzoun Johnson uhranul svět
Zloděj aut, drzý výrostek, ale i fantastický lyžař milující rychlost. Tak nějak by se dala shrnout osobnost Američana Billa Johnsona, který USA v Sarajevu přinesl první zlatou medaili z alpského sjezdu. Nadějná hvězda světového lyžování prožila rodinnou tragédii, bydlela v karavanu a trpěla až do smrti. Američan zemřel právě před deseti lety.