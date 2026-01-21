Menšík konečně láme prokletí. Španělé se teď třesou na jeho bitvu s novým Rafou

Už to začínalo být pravidlo. Jakmile se Jakub Menšík po skvělém začátku grandslamové bitvy dostal do potíží a nechal utkání sklouznout k pěti setům, byl to konec nadějí. Letos ale český tenista v prvním kole Australian Open zlomil prokletí a teď se může těšit na sledovanou bitvu s hráčem budoucnosti.
Byl frustrovaný, na kurtu se rozčiloval, pod oranžovou kšiltovkou nechápavě kroutil hlavou. Už se mu to dělo zase.
Se Španělem Pablem Carreñou sice jako první přišel o servis, ale pak zvládl vypjatou koncovku setu a vedl 1:0. Jenže od té chvíle se českému tenistovi přestalo dařit. Soupeř byl všude, on sám se dostával pod tlak a prohrál následující dva sety.
Opět věděl, že pokud chce postoupit do druhého kola úvodního grandslamu sezony, musí zápas dovést do pětisetového dějství a v téhle disciplíně se mu poslední dobou krutě nedaří.
„Nikdo z aktivních hráčů na okruhu nemá momentálně vyšší podíl pětisetových zápasů na grandslamech než právě Menšík. Z 20 odehraných utkání u něj skončilo osm po pěti sadách, to je 40 procent,“ spočítala na síti X datová platforma OptAce.
Dvacetiletý rodák z Prostějova loni prohrál tenisové maratony v Austrálii, na US Open i na French Open. V Paříži dokonce vedl proti Henriquemu Rochovi 2:0 na sety, přesto nakonec balil bágl a jel domů.
Tentokrát se ale Menšík vzepřel obvyklým pořádkům, v pátém setu proti Španělovi včas nahodil motory, zvládl koncovku a vyhrál rozhodující set 6:3.
Že byl jeho výkon především o psychice, potvrdil i oslavou, kdy směrem ke svému týmu divoce gestikuloval a ukazoval si na hlavu.
„Jsem rád, že jsem dokázal zúročit zkušenosti z minulých zápasů. Samozřejmě bych vždy radši zvítězil 3:0 než 3:2, ale když už hrát pětiseťák, je určitě lepší ho vyhrát. I dnes může klidně člověk vyhrát turnaj po sérii pětisetových zápasů, v tenise nikdy nevíte,“ citoval českého tenistu Tenisový svět.
Ke zlomení pětisetového prokletí nejspíš přispěl i turnaj v Aucklandu, který Menšík minulý týden ovládl a kde byl v pátek kvůli nahuštěnému programu nucen odehrát dva zápasy a celkem pět setů za den.
„Před grandslamem je to skvělá příprava, vyzkoušet si pět setů a ještě vyhrát. Jsem rád, že forma jde nahoru,“ pochvaloval si na Novém Zélandu Menšík.
Teď ho ovšem čeká další španělská výzva. K radosti tenisových fanoušků na Pyrenejském poloostrově se do druhého kola po rovněž pětisetové válce dostal nový objev s křestním jménem Rafael. Tentokrát to ovšem není Nadal, ale Jodar.
Madridský tenista předminulou sezonu vyhrál juniorský titul na US Open a Španělé si od něj hodně slibují. V Austrálii je to pro něj grandslamová premiéra v hlavní soutěži, na okruhu mu totiž patří až 150. místo.
Když tedy v úterý porazil dalšího mladíka Reie Sakamota z Japonska, areálem Melbourne Parku opět znělo „vamos, Rafa“.
Menšík bude v druhém kole každopádně velkým favoritem, i když podle španělských médií se má o rok starší český reprezentant na co těšit.
„Tenisová i emoční zralost, kterou Jodar předvedl, signalizuje celému světu, že se můžeme stát svědky průlomu velkého talentu,“ napsal španělský tenisový server Punto de Break.
