Muchová. A konec diskuse. Česká tenistka si suverénně podmanila anketu

Karolína Muchová se výrazně zapsala do dějin letošní tenisové sezony, přestože do ní po téměř desetiměsíční pauze a operaci zápěstí nastoupila až na konci června. Češka zazářila na US Open, kde obhájila loňské semifinále a prakticky v každém utkání nabídla výjimečný úder nebo výměnu aspirující do výběru těch nejkrásnějších.

Jeden moment z jejího atraktivního úderového arzenálu ale přesto vyčníval.

Muchová dobyla sociální sítě hned v prvním kole newyorského grandslamu, když v duelu s domácí Katie Volynetsovou zahrála prakticky nevídaný lob hraný za zády v plném běhu.

Když měly expertky a experti z organizace WTA nyní vybrat nejlepší úder celé grandslamové sezony, zázračný míč z rakety Muchové jejich anketu zcela suverénně opanoval.

"Naskočenému lobu Karolíny Muchové na US Open, hranému za zády a bez dívání, se dostane té největší pozornosti. A je to tak správně," vysvětlil svou volbu Alex Macpherson.

Stejného názoru byl jeho kolega Jason Juzwiak. "Zápas od zápasu nás jízda Karolíny Muchové turnajem překvapovala méně a méně, až jsme kolektivně seznali, že jsme vůbec neměli být překvapení. Upozornit nás měl už právě tenhle výjimečný úder," glosoval s tím, že nebýt mnoha zranění, psala by Muchová během kariéry úplně jiný příběh.

I tak už dosáhla na jedno grandslamové finále a tři další semifinále.

"Jdu s davem. Jsem vinen," zapojil se do ankety další tenisový reportér Greg Garber.

"To, co Muchová předvedla, bylo esenciální kombinací atletičnosti a umění. Snažil jsem se to popsat v článku, ale žalostně to nestačilo. Češka je společně s Uns Džábirovou hráčkou, kterou sleduji nejraději. Nikdy nevíte, co se stane," dodal.

Stoprocentní volbu Muchové coby architektky nejlepšího úderu letošního roku na všech čtyřech grandslamech vzápětí stroze a bezvýhradně dokonala Courtney Nguyenová.

"Muchová. Konec diskuse," oznámila svůj hlas pro osmadvacetiletou českou tenistku.

Muchová předvedla ekvilibristický úder za stavu 4:1 v prvním setu. Z čistě obranného úderu zahraného ze zoufalství se stal vynikající lob, překvapená Volynetsová už jen vrátila míč na druhou stranu a Muchová výměnu zakončila razantní smečí.

Záběry inkriminovaného momentu okamžitě zahltily sociální sítě.

"Karolína Muchová právě zahrála úder roku," žasl oficiální účet US Open na platformě X.

"Absolutně neskutečné dovednosti Karolíny Muchové, tenhle bod doslova ukradla, neměla žádné právo tuhle výměnu vyhrát," souhlasil účet TennisOne App.

"Co k tomu říct. Tipla jsem stranu, když smečovala, míč jsem přeběhla, měla ho za zády, tak jsem ho zkusila nějakým stylem vyškrábnout. Povedlo se to zrovna takhle. Bylo to trochu se štěstím, že mi to spadlo do kurtu," citovala Muchovou ČTK.

Podívejte se na "úder roku" v podání Karolíny Muchové na US Open: