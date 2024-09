Komentář: Fraška a podivný konec kapitána. Čtyři dusné dny urychlily revoluci

Osmnáct let vedl české tenisty, byl u dvou slavných triumfů v Davis Cupu a jeho pozice byla prakticky neotřesitelná. Památná éra ovšem skončila včera, nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila potopily čtyři dny hrůzy ve Valencii. Vystoupení ambiciózních Čechů v základní skupině Davisova poháru se změnilo v nedůstojnou frašku plnou podivností.

Jaroslav Navrátil má pravdu v tom, že natolik černý scénář nemohl nikdo předpokládat. I loni přijeli Češi pouze ve čtyřech a ve Španělsku unikátní neporazitelností nadchli svět tenisu.

Nyní jim ale pátý člen citelně chyběl poté, co hned během úvodního hracího dne Jiří Lehečka onemocněl a Tomáš Macháč po frontálním ataku křečí sotva slezl z kurtu.

Když odhlédneme od spekulací nad finančními důvody, protože čtyřčlenný tým znamená více peněz pro jednotlivce, šlo minimálně o podcenění situace. Navrátil ale chybu odmítl uznat a na logické kritické hlasy reagoval podrážděně. Kdyby převzal odpovědnost, kritika by pravděpodobně tolik neeskalovala.

Místo toho veřejně degradoval tenisové umění Víta Kopřivy. 143. hráč světa v původní nominaci figuroval, ale nakonec z ní byl vyškrnut. Místo Davis Cupu hrál challenger v polském Štětíně. Paradoxně tam ovládl celý turnaj.

"V téhle soutěži, když vidíme soupisky soupeřů, řeknu to slušně, vůbec nevím, jak by nám pomohl, ano odehrál by utkání, ale to je tak všechno. Nic by nám to nepřineslo," šokoval Navrátil ve chvíli, kdy už bylo jasné, že neúčast pátého hráče byla velkým zdravotním rizikem zejména pro Macháče s Lehečkou, vzhledem k abnormálnímu vytížení ale i pro teenagera Jakuba Menšíka.

Dlouholetý úspěšný lídr národního týmu vůbec překvapoval zvláštními, u něj v minulosti neslýchanými výroky.

Kapitán, který léta oplýval podporou svých hráčů i patřičným nadhledem, se už po prvním dnu nečekaně (a nikoli naposledy) otřel o svou novou jedničku, Tomáše Macháče.

Ten ve středu trápil hvězdného Carlose Alcaraze, zřejmě vinou prodělané nemoci ho ale zradilo tělo postižené zničujícímu křečemi.

Zatímco sám španělský šampion Čecha litoval a jeho rozpoložení vzhledem k náročnému programu dokázal chápat, Navrátil pro Českou televizi nelítostně glosoval: "Celou dobu se o ničem nezmiňoval a najednou řekl, že má křeče do obou lýtek. Skrečovat v hale po hodině a čtyřiceti minutách, když není sluníčko a teplo, je určitě špatné."

Ještě hůř bylo o den později. Macháč se probudil s nohou v katastrofálním stavu, Lehečka měl zvýšenou teplotu a Adam Pavlásek do singlu nastoupit nechtěl, protože ho již delší dobu nehraje a nebyl by konkurenceschopný.

Nakonec si pomyslnou nejkratší sirku vybral Macháč a šel na kurt, aby Čechy nepotkala potupná diskvalifikace. Jenže zápas s Alexeiem Popyrinem za pískotu diváků vzdal už ve druhém gamu po několika minutách.

"Honí se mi v hlavě to, že to určitě nemusely být dva gamy. Tomáš měl indispozici, měl opravdu křeče, ale z těch se dá za jeden den dostat. Myslím si, že mohl zkusit daleko více gamů," kritizoval sedmašedesátiletý Navrátil.

Macháč přitom i zahraničním novinářům před utkáním jasně řekl, že nešlo pouze o křeče, ale o zranění Achillovky i lýtka z nich pramenící.

Atmosféra houstla, protože Macháč skrečoval dva zápasy ve dvou dnech a schytal pískot za celý tým. Hned poté emotivně vyprávěl, že už nic takového nechce v životě zažít.

Oznámil, že v sobotu určitě nenastoupí a Navrátil si pro Sport.cz znovu neodpustil rýpavý komentář: "V pořádku, je to jeho rozhodnutí. Ale nemyslím si, že některá jeho rozhodnutí jsou dobrá. Máme čtvrtek večer, odehrál pět minut a křeče měl ve středu večer. Ale jestliže řekl, že nebude hrát, musím to akceptovat."

Macháč v sobotu skutečně nehrál a Češi prohráli i s Francií. Jestliže loni to měli na zápasy 9:0, letos 1:8. Jediný bod přinesl devatenáctiletý Menšík, který za čtyři dny musel odehrát pět zápasů.

Češi se ve Valencii udusili v nevídaně nepříjemné atmosféře a reakce byla blesková. Žádné sáhodlouhé analýzy. Nové vedení Českého tenisového svazu informovalo o změně už v neděli ráno, navzdory Navrátilovu výroku o tom, že chce u týmu i přes nezdar nadále pokračovat.

Šéf svazu Jakub Kotrba rovnou oznámil jméno Navrátilova nástupce.

Aktuální generaci, která vzhledem ke své neustále vzrůstající síle může myslet na budoucí výrazný týmový úspěch, povede dvojnásobný vítěz Davis Cupu a nejlepší český tenista 21. století Tomáš Berdych.

Jde o logický, koncepční a směrem k fanouškům atraktivní krok. Jen loučení předchozího kapitána, který toho tolik dokázal, mělo být důstojnější.