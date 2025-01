"Talentovanější, než jsem myslel." Na nepřítele Sikoru už se z Kanady hrne i chvála

Ve čtvrtfinále mistrovství světa dvacítek se stal úhlavním nepřítelem kanadských fanoušků, kteří ho viděli jako simulanta a bučeli na něj i při předávání bronzové medaile. U kanadských odborníků na hokejovou mládež si však český útočník Petr Sikora udělal oko.

Brankář Michael Hrabal nebo křídelník Eduard Šalé potvrdili na juniorském MS v Ottawě pozici mládežnických hvězd, nadále se jim věští zářná budoucnost.

Pak jsou tu ti, kteří před šampionátem zdaleka tak známí nebyli a svými výkony si výrazně přilepšili.

Možná nejlepším příkladem je 19letý třinecký forvard Sikora, který sice prošel posledním draftem NHL, ale až v šestém kole. Washington na hráče použil svou předposlední volbu.

Když poté online deník The Athletic sestavoval přehled největších nadějí Capitals, jedničkou vyhlásil centra Ryana Leonarda, mimochodem kapitána americké dvacítky na uplynulém šampionátu.

Žebříček čítal celkem osm jmen, další čtyři hokejisté skončili mimo pořadí s tím, že v NHL "mají šanci si zahrát".

Sikora nepronikl ani do jedné z těchto skupin. Jako by měl bránou do nejlepší ligy světa zavřenou.

V Ottawě však předvedl, že dokáže držet krok s top hráči své kategorie. V sedmi utkáních dosáhl na zápis 4+3 a patřil k nejproduktivnějším Čechům. Za Američanem Leonardem zaostal jen o tři body.

"Je talentovanější, než jsem si myslel. Má šikovné ruce. Odehrál dobrý turnaj," vyzdvihl Sikoru na stránkách The Athletic kanadský novinář Scott Wheeler, který se dlouhodobě specializuje na hokejovou mládež.

"Nebyl jsem si jistý, co si o Sikorovi myslet, ale tenhle týden byl hodně na puku, nacházel způsoby, jak ofenzivně přispívat, a měl na svědomí několik důležitých akcí," dodal.

Zároveň neopomněl, že Sikora se stal "veřejným nepřítelem číslo jedna".

Ve vítězném čtvrtfinále proti domácí Kanadě totiž český útočník spadl po zásahu kolenem od Colea Beaudoina, jenž následně vyfasoval od sudích trest na pět minut plus do konce utkání.

Problém spatřili kanadští fanoušci v tom, že Sikora, který zákrok neodnesl zničeným kolenem, ale "jen" bolestivou modřinou na stehně, nejdřív hledal pohledem rozhodčího a až pak nasadil bolestivou grimasu. Proto na něj poté hromadně bučeli pokaždé, když se dotkl puku.

A neomezili se jen na čtvrtfinále. Pokračovali v semifinále, v zápase o bronz a dokonce i při medailovém ceremoniálu. V tu chvíli jim Sikora, na důkaz, že bučení bere sportovně, zamával.

To vše spolu s vleklými debatami o samotném Beaudoinově faulu, který podle některých hlasů faulem ani nebyl, částečně odvrátilo pozornost od Sikorovy hry.

Kanadský novinář Steven Ellis, další znalec mládežnického hokeje, tak na webu Daily Faceoff připomněl, že Sikora dle pokročilých statistik od SportContract patřil v očekávaných gólech k nejlepším hráčům mistrovství.

"Na začátku turnaje neměl v české sestavě tak velkou roli, ale poté si působivou hrou otevíral stále více příležitostí včetně těch na přesilovce. To byly, panečku, výkony," pochválil českou sedmnáctku, kterou jiní Kanaďané stále proklínají.