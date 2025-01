Hezký hokej místo zanďoura? Odpověď je pořád Rulík, tvrdí expert. NHL se otevírá

Bezmála před dvěma lety prohrála česká hokejová osmnáctka s Američany ve čtvrtfinále mistrovství světa 1:4. Byli u toho Eduard Šalé, Adam Jiříček nebo Jakub Štancl. Na Michaela Hrabala letělo 52 střel, Češi skoro nevylezli z obranného pásma. Letos podobný tým na dvacítkách s USA znovu padl 1:4, ale rozdíl v jeho hře bil do očí.

Tentokrát hráli Češi v semifinále MS juniorů s Američany vyrovnanou partii a prohráli až v závěru. Předtím zdolali Kanadu, poté na nájezdy Švédsko a došli k obhajobě bronzových medailí.

Po nekonečných letech čtvrtfinálových zklamání táhne český tým v této kategorii historickou šňůru tří ročníků s medailí. Stříbro, bronz, bronz. A hlavně ani s největšími velmocemi se nebojí hrát otevřený hokej.

"Konečně už to není jen připo*rané vyčkávání a bránění, za které nás soupeři zašlapou do země," kvitoval během šampionátu expert Milan Antoš v komentáři pro Sport.cz.

Podobně to vidí i bývalý obránce Jakub Čutta, juniorský mistr světa z roku 2001 a extraligový šampion s Karlovými Vary z roku 2009. Ten v rozhovoru pro Aktuálně.cz rozebírá rozmach českých juniorů a mentalitu, kterou dokázal změnit a nastartovat jeden člověk.

Jak se vám Češi na MS v Kanadě líbili a jak cenný je jejich bronz?

Je to obrovsky cenný výsledek. Podruhé za sebou jsme vyřadili Kanadu, potřetí v řadě máme medaili, což by předtím nikdo neřekl. Práce, kterou ve dvacítce nastartoval Radim Rulík a jeho tým asistentů, než přebral áčko, teď pod stejnými otěžemi funguje dál. Jsou tam jiní lidé, ale Radim na to dohlíží, dává impulzy trenérům. Je to práce všech těch lidí, má to hlavu a patu. Přináší to výsledky.

Co přesně Rulík dokázal nastartovat?

To, co by každý chtěl, hlavně prezident svazu. Sjednotil hokej. Jemu se podařilo sjednotit trenéry, jedou dál v tom, co on nastavil. Vyhovuje jim to, baví je to, má tam lidi, kteří jsou ochotní dělat práci s jeho rukopisem. Hezky se na to kouká, kluci hrají opravdu hezký hokej.

Takže za tím vším vidíte jeho hlavní vliv?

Hlavní vliv vždy budou mít hráči. Většina z nich je v cizině, tam je na ně enormní tlak. Musíte být lepší než místní hráč. Ti kluci tam fungují a vědí, že mají svou kvalitu. Trenér má jediný úkol to v nich probudit, hlavně v krátkodobém turnaji, a přidat jim tu hodnotu pro národní tým. Že se člověk v tom dresu rozdá více, že je ochotný automaticky udělat věc, o které by v klubu třeba přemýšlel.

Patrik Augusta na Rulíka tedy skvěle navázal, co říkáte?

Ano, myslím, že se mu do kluků daří nalívat, že jsou dobří. Podpoří je, i když se třeba nedaří. Pak se mu to tisíckrát vrátí. Kluci zvládají nesmírně těžké zápasy play off. Když si vezmete, kolikrát to na sebe Eda Šalé v zápase o bronz vzal. Věřím, že si brankáře připravoval na ten poslední blafák do bekhendu. Zjišťoval, co dělá, četl ho. Ta tečka byl vlastně jeho nejlehčí nájezd, dostal brankáře, kam potřeboval. Nesmírně chytrá věc. Líbilo se mi, že celý tým hrál stejný hokej, když se vedlo i když se prohrávalo. To svědčí o maximální sebedůvěře v sebe sama.

Nakousl jste Šalého, ten jel celkem pět nájezdů.

Je to o tom, že trenér má koule a na toho hráče vsadí. Jako když dva kovbojové střílí proti sobě a jeden zemře. Je to mezi tím hráčem a brankářem. Podle mě je to součást Rulíkova rukopisu, skrze Augustu. Dříve by to třeba bylo tak, že jsi nedal a jede další. Tady se Augustovi vyprofiloval Šalé. Trenér si držel své přesvědčení a měl větší šanci, než kdyby házel kluky z klobouku.

Ze všech stran se ozývá chvála, jak hrají Češi aktivně a nebojácně. Proč to dříve na juniorských MS nešlo, ani když byli v týmu hráči jako David Pastrňák nebo Martin Nečas? Vždy se spíš čekalo na zázrak.

Těžká otázka, ale znovu zopakuju, že to podle mě nastavil Rulík. Vždyť i áčko teď hraje úplně jinak, v prosinci jsem ho viděl na Švýcarských hrách a to byla radost koukat. Od prvního do posledního hráče to všichni odmakali, což vychází od trenéra. Ten nastaví standard požadavků a kdo to nesplní, nemá tam co dělat. Když maká hvězda, nic jiného nezbývá ani nováčkovi. To je Radimova největší doména, hráče k tomu přesvědčí.

Junioři podruhé za sebou ve čtvrtfinále zastavili Kanadu, tentokrát navíc v jejím hlavním městě. Jaký to má zvuk?

Neskutečný! Na druhou stranu si myslím, že před rokem to bylo ještě cennější. Letos Kanada nepřesvědčovala výkony, v šatně asi nebylo všechno úplně růžové. Byl na ně tlak, diváci je možná trochu zarazili. Pořád je to ale hokejová velmoc, dvakrát v řadě jsme ji porazili. Skvělé.

Pomůže to českým hráčům i v očích manažerů NHL?

Obrovsky. Všichni viděli, že kluci umí fungovat proti nejlepším na jejich hřištích. Starý zimák, kde hráli kluci skupinu, tam jsou mantinely skoro v pravém úhlu. Byl to hokej v úplně jiných podmínkách. Pro brankáře nebo obránce je to hrozně těžké. Češi se s tím skvěle popasovali, adaptovali se. Všichni viděli, že i když před hráče dáte překážku, je připravený se s tím poprat. Klukům to opravdu otevřelo dveře dál.

Už jsme zmiňovali kapitána Šalého. Jeho přínos byste vypíchl?

Jasně, vždyť to jeho resumé z dvacítek je historické. Tři medaile za sebou, více bodů měl na dvacítkách jen Jirka Kulich. Šalé si vyloženě řekl o šanci v NHL, těžko by pro to mohl udělat více. Jedině dávat pět gólů za zápas. (úsměv) Divil bych se, kdyby rychle nedostal povolávací rozkaz nahoru. Kdyby nebyl jeden z prvních, kdo půjde nahoru do Seattlu, pokud někdo vypadne. Co Eda předvedl, to je maximum sebedůvěry a využití šance. Dále Hrabal…

Podržel český tým ve všech důležitých momentech, že?

Ano, a v nájezdech proti Švédsku? Tam byl jako zeď. Švédové vůbec nevěděli, co s ním. Jen jednou ho propálili mezi nohy, jednou vyšel nájezd úžasně Sandinu-Pellikkovi. Ale jinak z Hrabala propadali beznaději.

Pojďme na závěr k vám. V posledních letech pracujete v hokejovém prostředí ve Švýcarsku, co přesně děláte?

Těžko se to popisuje v pár větách. (úsměv) Učím lidi hrát hokej tak, aby je více bavil. Studuju při hokeji lidské tělo. Někteří mají špatně naučené automatismy a nedokážou je odbourat. Pracuju s klienty na tom, aby dokázali na ledě jinak bruslit, aby bruslením ztráceli méně energie. To je základ k tomu, aby byli při zápase méně unavení a připravení prezentovat se hrou, jakou chtějí.

S využitím bruslařského trenažéru jako dříve v Liberci?

Ano, vymyslel jsem systém cviků na suchu i na ledě a k tomu používám stroj skatemill, bruslařský trenažér, který jsem si s pomocí dalších lidí vyrobil. Na svou filozofii jsem přišel na základě zranění z mojí kariéry. Tělo nedávalo můj pohybový vzorec a pokaždé mi ukázalo, že už je toho dost. Léčili mě v Americe, Rusku, Finsku, Švédsku, Česku a nikdo mě nevyléčil. Až já sám jsem se naučil vnímat své tělo, za rok jsem se spravil, překopal návyky. Dělám hokej jinak, než ho dělají v klubech. Se svými klienty třeba vůbec nepoužívám činky. Jsem rád, že když ode mě odejdou, mají výsledky a jejich bruslení se mění v ladný pohyb.

Těžíte z toho, jak jste se před lety zničehonic vrátil do extraligy v dresu Litvínova a pomohl mu k záchraně?

Jasně, tehdy jsem měl 36 let a vrátil se po dvou letech bez hokeje, po operaci kolene. Trénoval jsem devět dní a pak šel hrát extraligu. Přesto narážím na lidi, kteří můj systém pošlapou a zhaní. Plno lidí se ohání čísly a grafy, tím, že kluk výborně běhá. Nicméně to neznamená, že bude hrát výborně hokej. Mrzí mě, že někdy lidi nezajímají fakta, ale vyhrává ten nejhlučnější.

Vy pracujete hlavně s hokejisty z mládežnických kategorií?

Je to široké spektrum. Nejmladší, koho jsem naučil bruslit, měl pět let. Nejstaršímu bylo dost přes šedesát, a ještě měl "plechové" koleno. Chodí ke mně kluci i holky, všichni, kdo se hokejem chtějí bavit. Zatím chodí jen individuálně, zatím žádný tým nedostal tu odvahu. (úsměv) Chci nasměrovat hráče k tomu, aby si více věřili. Aby zjistili, že svůj pohyb ovládají a mění za pochodu. To je moje práce.